Колаген: функції білка та межі доказів щодо добавок

Колаген є головним білком сполучної тканини тварин і становить близько 30 % від усіх білків в організмі ссавців. Він формує каркас шкіри, кісток, хрящів і сухожиль, забезпечуючи їхню міцність і еластичність. Добавки з гідролізованого колагену демонструють неоднозначні результати: загальні метааналізи фіксують покращення показників шкіри та суглобів, але в якісних незалежних дослідженнях ефект часто зникає.

Тема стала помітною, бо ринок добавок активно зростає, а реклама обіцяє омолодження шкіри й полегшення болю в суглобах. Люди після 30–40 років, коли вироблення власного колагену сповільнюється, шукають прості рішення для змін, які бачать у дзеркалі чи відчувають під час руху. Ми зібрали дані з оглядів і пояснюємо, що саме перевіряли дослідження й де їхні межі.

Далі розберемо, чим власне колаген відрізняється від добавок, яку роль він виконує в різних тканинах, які результати показують випробування пептидів і на що звернути увагу перед тим, як починати прийом.

Що називають колагеном?

Колаген — це фібрилярний глікопротеїн, який утворює основу позаклітинного матриксу сполучної тканини. Його молекула складається з трьох поліпептидних ланцюгів, що скручені в потрійну спіраль; така структура надає тканині стійкості до розтягування. За даними Вікіпедії, цей білок має найбільший вміст серед білків ссавців — до 25 % від повної маси білків організму, хоча в багатьох джерелах фігурує цифра близько 30 %.

Добавки — це не той самий нативний колаген, який є в шкірі чи хрящі. Виробники гідролізують великі молекули до коротких пептидів, щоб вони краще всмоктувалися в кишківнику. Організм розщеплює їх до амінокислот і використовує для власного синтезу, а не «вбудовує» готові волокна саме в потрібну тканину. Тому напис «колаген» на упаковці означає джерело амінокислот, а не пряме відновлення власного білка.

Поширена помилка полягає в тому, що люди купують «рослинний колаген» і очікують того ж ефекту. Рослини не синтезують цей білок, тому такі продукти містять вітамін С, амінокислоти чи інші речовини, які можуть підтримувати власне вироблення, але самі колагеном не є. Правильніше дивитися на склад і розуміти, що йдеться про додаткове джерело амінокислот, а не про заміну власного білка.

Яку роль колаген має в організмі?

Колаген становить основу сполучної тканини й забезпечує її механічні властивості. Найпоширеніший — тип I, на який припадає понад 90 % усього колагену; він є в шкірі, кістках, сухожиллях і зв’язках. Тип II домінує в хрящі й допомагає амортизувати навантаження в суглобах. Тип III працює разом із типом I в шкірі, судинах і внутрішніх органах, надаючи еластичності.

Фібробласти виробляють і підтримують ці волокна. З віком їхня активність знижується, колаген фрагментується, а нове вироблення сповільнюється. Дослідження показують зниження приблизно на 1 % на рік, починаючи з середини третього десятиліття життя. У жінок після менопаузи втрата прискорюється: близько 30 % колагену шкіри може зникнути в перші п’ять років, після чого темп становить приблизно 2 % на рік.

Ці зміни пояснюють, чому шкіра стає тоншою й менш пружною, а суглоби — менш стійкими до навантаження. Різні типи згадують у контексті конкретних тканин, бо їхня кількість і роль відрізняються: тип I критичний для шкіри й кісток, тип II — для хряща. Повний перелік із 28 типів існує, але більшість із них мають вузькоспеціалізовані функції й зустрічаються в малих кількостях.

Що показують дані про колагенові добавки?

Дослідження перевіряють переважно гідролізований колаген (пептиди) і вимірюють сурогатні показники: зволоження шкіри, еластичність, глибину зморшок (за допомогою приладів), а також біль і функцію суглобів за шкалами на кшталт WOMAC. Метааналіз 23 рандомізованих досліджень із 1474 учасниками, опублікований 2025 року в American Journal of Medicine, показав покращення цих шкірних параметрів у загальному пулі. Проте в підгрупі досліджень без фінансування фармацевтичних компаній і в якісних дослідженнях ефект зникав.

Контраст «до і після» чітко видно саме тут. До поділу за джерелом фінансування й якістю метааналіз фіксував статистично значущі зміни. Після виключення досліджень, які фінансували виробники, і низькоякісних робіт покращення зволоження, еластичності й зморшок переставало бути значущим. Автори зробили висновок, що клінічних доказів для запобігання чи лікування старіння шкіри наразі немає.

Для остеоартриту дані дещо інші. Кілька метааналізів фіксують невелике чи помірне зниження болю (стандартизована середня різниця близько −0,35) і покращення функції порівняно з плацебо. Ефект частіше спостерігають у короткострокових випробуваннях, а довгострокові дані обмежені. Парасольковий огляд 2026 року, який охопив 113 досліджень і майже 8000 учасників, підтвердив сприятливі результати для шкіри, опорно-рухової системи та остеоартриту, але більшість включених систематичних оглядів мали низьку чи критично низьку якість через гетерогенність доз, тривалості й методів вимірювання.

Зволоження та еластичність шкіри — приладові показники, часто сурогатні.

Біль і функція суглобів — переважно в пацієнтів з остеоартритом, короткостроково.

М’язова маса чи відновлення після навантаження — дані слабкі або відсутні.

Ці показники допомагають побачити, що саме вимірювали. Обмеження спільні для більшості робіт: невеликі вибірки, короткий період спостереження (часто 8–12 тижнів), ризик упередження публікації та вплив фінансування. Даних про довгострокову безпеку й клінічно значущі результати (а не лише приладові) недостатньо.

На що зважати перед прийманням добавки?

Добавки не є універсальним рішенням і не замінюють власне вироблення колагену, яке залежить від віку, гормонального статусу, ультрафіолету, куріння та харчування. Якщо біль у суглобах новий, сильний чи супроводжується набряком, спершу варто звернутися до лікаря: причини можуть бути різними, і самолікування відкладе діагностику. Для шкіри більш перевірені заходи — захист від сонця й достатнє споживання вітаміну С, який потрібен для синтезу власного колагену.

Перед купівлею варто перевірити форму (гідролізовані пептиди засвоюються краще за желатин), дозування в дослідженнях (зазвичай кілька грамів на день) і склад. Алергія на джерело (риба, яловичина) можлива. Даних про взаємодію з ліками мало, тому при хронічних захворюваннях чи прийомі інших препаратів консультація лікаря доречна. Очікувати гарантованого омолодження чи повного відновлення хряща немає підстав: ефекти, якщо вони є, скромні й нестійкі.

Що це означає для вас завтра

Завтра, коли бачите чергову рекламу добавки, порівняйте обіцянки з тим, що вимірювали в дослідженнях. Якщо текст обіцяє «відновлення колагену шкіри за 4 тижні», пам’ятайте, що в незалежних якісних роботах такого ефекту не фіксували. Для суглобів скромне полегшення болю в короткостроковій перспективі можливе, але це не замінює лікування причини дискомфорту.

Практичний крок: якщо розглядаєте прийом, занотуйте тривалість і дозу з етикетки й порівняйте з умовами досліджень (часто 2,5–10 г на день протягом 8–12 тижнів). Якщо біль у коліні триває більше кількох тижнів, запишіться до спеціаліста цього місяця, а не починайте з порошку. Для шкіри щоденний захист від сонця дає більш передбачуваний результат, ніж добавка.

Ми не бачимо підстав вважати колагенові пептиди необхідними для більшості здорових людей. Вони можуть бути одним із варіантів для тих, хто вже має остеоартрит і обговорив це з лікарем, але дані не підтримують їх як засіб від старіння. Чесна оцінка досліджень допомагає не витрачати гроші на те, що поки що не підтверджено надійно.