Коли бізнесу потрібне укриття для роботи під час тривоги?

«Вибір у мене очевидний», — сказав співвласник бару «БарменДиктат» Кирило Кисляков. Так він пояснив, чому не виганятиме гостей із підвалу під час ракетної атаки, коментуючи постанову Кабміну № 1092 про роботу підприємств за жовтого рівня загрози.

Як змінюються правила роботи

4 вересня 2026 року. Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 1092. Вона визначає порядок роботи суб’єктів господарювання, коли оголошують жовтий рівень загрози. До 4 грудня 2026 року. Для підприємств без укриття встановили тримісячний перехідний період. У цей час вони можуть працювати у звичайному режимі й підготувати рішення для безпеки працівників та відвідувачів. Після 4 грудня. Підприємства без укриття не зможуть працювати під час «жовтого» — дронового — рівня тривоги лише за згодою трудового колективу. Вимоги стосуються всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності: магазинів, торговельних центрів, кав’ярень, офісів, виробництв і ФОПів із найманими працівниками.

Заклади, які мають захисну споруду, постійне чи тимчасове укриття або розташовані у споруді подвійного призначення, можуть працювати за жовтого рівня загрози у звичайному режимі. Для цього підприємство має забезпечити реальний колективний захист.

Кисляков розповів, що з 24 лютого 2022 року в підвалі бару жили 65 людей, використовуючи приміщення як укриття. «Я не буду виганяти людей з підвалу на вулицю під ракети», — сказав він.

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Інші підприємці також виступили проти нових вимог. Катерина Козленко від імені ФОПів подала електронну петицію з проханням переглянути постанову щодо укриттів для малого бізнесу. Авторка підтримує захист життя і здоров’я під час тривог, але вважає, що вимоги мають відповідати ризикам і фінансовим можливостям підприємців.

У петиції йдеться, що облаштування укриттів у визначений строк може стати надмірним тягарем для майстрів індустрії краси, перукарів, косметологів, власників невеликих магазинів, кав’ярень, студій та орендованих кабінетів. Серед обставин, які ускладнюють виконання вимог, авторка називає війну, відключення електроенергії, зниження купівельної спроможності, дорожчання оренди й матеріалів. Частина підприємців орендує приміщення і не має технічної можливості або юридичних повноважень проводити будівельні роботи чи змінювати конструкції.

Ресторанна консультантка Ольга Насонова поставила питання, хто перевірятиме укриття та визначатиме, чи безпечні комора з продуктами або тамбур без вікон. Вона також звернула увагу на ризик, що закладам без укриття поруч доведеться виводити людей на вулицю під час атаки. «Словом, питань більше, ніж відповідей. І головне: навіщо?» — написала Насонова. За її оцінкою, підвали є приблизно у 15% ринку, а іншим закладам доведеться облаштовувати укриття або домовлятися про користування сусіднім підвалом.

Кисляков наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення його барний підвал слугував укриттям для людей. За його словами, під час ракетної атаки гості можуть не встигнути дістатися метро.