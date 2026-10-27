Коли день ангела Ірини: 16 квітня, 5 травня і 18 вересня

Коли день ангела Ірини за новоюліанським календарем Православної церкви України та Української греко-католицької церкви припадає на 16 квітня, 5 травня та 18 вересня. Найпоширенішою серед них залишається 5 травня — день пам’яті великомучениці Ірини Македонської. За старим юліанським стилем ті самі події відзначають на 13 днів пізніше: 29 квітня, 18 травня та 1 жовтня.

Після переходу більшості парафій ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року фіксовані дати пам’яті святих зсунулися на 13 днів раніше. Для тих, хто вітає Ірину, це означає потребу звіряти стиль календаря, яким користується родина чи парафія, інакше привітання може прийти не в той день.

Далі ми зіставимо основні дати за обома стилями, пояснимо причини розбіжностей, покажемо, як обрати особисту дату для конкретної Ірини, і дамо правило перевірки перед привітанням.

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1. Основні дати дня ангела Ірини

За новоюліанським календарем, який використовують ПЦУ та УГКЦ для нерухомих пам’ятей, три ключові дати виглядають так. 16 квітня згадують мучениць Агапію, Ірину та Хіонію, які постраждали на межі III–IV століть. 5 травня — великомученицю Ірину Македонську (до хрещення Пенелопу), чия пам’ять є найвідомішою для імені. 18 вересня вшановують мучениць Софію та Ірину Єгипетських.

За юліанським календарем, якого дотримуються окремі громади, відповідні дати — 29 квітня, 18 травня та 1 жовтня. Різниця становить рівно 13 днів для кожної з цих фіксованих пам’ятей. У повних списках іменин трапляються ще дати на кшталт 3 січня, 13 і 22 лютого, 28 липня чи 4 та 9 серпня, проте вони рідше слугують основним днем привітання.

У 2026 році 5 травня припадає на вівторок, 16 квітня — на четвер, 18 вересня — на п’ятницю. Ці дні тижня не змінюють самої дати пам’яті, але можуть впливати на зручність відвідування храму чи сімейного привітання.

Важливо Дати наведено за календарем ПЦУ та УГКЦ станом на 2026 рік. Окремі парафії, які залишилися на юліанському стилі, відзначають ті самі події на 13 днів пізніше. Змішувати стилі в одному переліку не варто.

2. Чому дати можуть відрізнятися

Розбіжність виникає через два паралельні календарні стилі, які співіснують в Україні після реформи 2023 року. Новоюліанський календар узгоджує фіксовані свята з григоріанським (різниця для XX–XXI століть становить 13 днів), тоді як юліанський зберігає давні дати. Для нерухомих пам’ятей святих це дає зсув на 13 днів: від старої дати віднімають 13, щоб отримати нову.

До реформи більшість українських православних і греко-католицьких парафій користувалися юліанським стилем, тому 18 травня довго сприймали як «головний» день Ірини. Після 1 вересня 2023 року офіційні календарі ПЦУ та УГКЦ перейшли на 5 травня. Громади, які свідомо залишилися на старому стилі, продовжують 18 травня. Додаткові дати в різних списках з’являються через наявність кількох святих з іменем Ірина в місяцеслові.

Критерії, за якими варто порівнювати варіанти: календарний стиль парафії чи родини, асоційована свята покровителька, поширеність у публічних календарях і близькість до дня народження. Новий стиль ближчий до світського календаря життя, старий — до традиції, яку зберігають окремі громади.

Дата за новоюліанським (ПЦУ, УГКЦ) Дата за юліанським Свята покровителька Поширеність як основна 16 квітня 29 квітня Мучениця Ірина Аквілейська (з сестрами Агапією та Хіонією) Середня 5 травня 18 травня Великомучениця Ірина Македонська Найвища 18 вересня 1 жовтня Мучениця Ірина Єгипетська (з Софією) Середня

Джерело: церковний календар ПЦУ та публікації РБК-Україна, РІСУ (2026 рік).

3. Як визначити особистий день ангела

Особиста дата зазвичай прив’язана до святої, на честь якої людину назвали під час хрещення, або до найближчої пам’яті після дня народження. Якщо день хрещення відомий, орієнтир — пам’ять саме тієї Ірини. Якщо ні, традиція радить брати першу дату з переліку, яка настає після дня народження, і відзначати її надалі.

Для Ірини, яка народилася в березні чи на початку квітня, логічним вибором стає 16 квітня або 5 травня за новим стилем. Для тієї, хто народилася влітку, ближче 18 вересня. Родинна традиція може закріпити одну дату незалежно від близькості — її варто уточнити в самій Ірини чи в старших родичів.

Як буває на практиці. Сім’я довго вітала 18 травня, бо так робили бабусі. Після 2023 року парафія перейшла на новий стиль, і привітання почали розходитися: одні писали 5 травня, інші — 18-го. З’ясували, що день народження припадає на кінець квітня, обрали 5 травня як найближчу після нього за новим календарем парафії і домовилися про одну дату. Привітання знову збіглися.

До реформи багато хто орієнтувався на єдину «травнeву» дату за старим стилем. Після зсуву та сама свята Македонська опинилася на початку травня, а родини отримали чіткий вибір: або слідувати стилю своєї церкви, або зберігати звичну дату як родинну традицію. Зміна відбулася саме за рахунок 13-денного зсуву фіксованих пам’ятей.

4. Як не помилитися з привітанням

Просте правило: спочатку з’ясуйте, яким календарем користується Ірина чи її родина — новоюліанським чи юліанським. Якщо відповіді немає, візьміть найпоширенішу дату за новим стилем — 5 травня — або найближчу до дня народження з трьох основних. Перед відправленням привітання звіряйте дату в актуальному календарі ПЦУ чи УГКЦ на поточний рік.

Якщо Ірина відвідує парафію, яка залишилася на старому стилі, вітайте за юліанськими датами. Якщо ні — за новоюліанськими. Уточнення займає одну коротку розмову і знімає ризик промахнутися на 13 днів.

Кому який варіант підходить. Для тих, хто ходить до парафії ПЦУ чи УГКЦ на новому стилі, оптимально 5 травня (або 16 квітня / 18 вересня за близькістю до дня народження). Для громад на юліанському календарі — відповідні 18 травня, 29 квітня чи 1 жовтня. Для сімей, де дата закріпилася роками незалежно від церкви, краще зберегти звичну, щоб не ламати традицію.

Часті запитання

Коли святкують день ангела Ірини за відповідним календарним стилем?

За новоюліанським — 16 квітня, 5 травня та 18 вересня. За юліанським — 29 квітня, 18 травня та 1 жовтня. Найчастіше обирають 5 травня (новий) чи 18 травня (старий).

Чому в різних календарях дата може не збігатися?

Через 13-денний зсув фіксованих пам’ятей після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар у 2023 році. Окремі громади залишилися на юліанському стилі.

Як зрозуміти, яку дату обрати для конкретної Ірини?

За днем хрещення (якщо відомий), за найближчою пам’яттю після дня народження або за родинною традицією. Уточніть стиль календаря парафії.

Яке просте правило допоможе не помилитися з днем привітання?

З’ясуйте календарний стиль і візьміть дату з відповідного стовпчика таблиці або найпоширенішу — 5 травня за новим стилем, якщо інших орієнтирів немає.

Що це означає для вас завтра. Якщо в оточенні є Ірина, перевірте, чи ваша парафія або родина орієнтується на новоюліанський календар. Тоді найближчий зручний орієнтир — 5 травня (або інша з трьох основних за близькістю до дня народження). Якщо традиція закріпила 18 травня, залиште її, але вкажіть у привітанні, що це за старим стилем, щоб не плутати інших.

Практичне правило: одна дата на одну Ірину, обрана за стилем церкви або найближчою після дня народження. Це знімає розбіжність у 13 днів і дозволяє вітати вчасно.

Межі порад: точну дату для конкретної людини визначає родинна традиція чи день хрещення, яких у відкритих джерелах немає. Дані наведено за календарями ПЦУ та УГКЦ на 2026 рік; окремі громади можуть мати місцеві особливості.