Коли День батька в Україні: 21 червня 2026 і календар

У 2026 році День батька в Україні відзначили 21 червня. Наступного року це буде 20 червня 2027-го. Дата щороку змінюється, бо свято припадає саме на третю неділю червня.

Правило закріплене Указом Президента України №274/2019 від 18 травня 2019 року. Документ установив свято, щоб підкреслити роль батька у вихованні дітей і зміцнити інститут сім’ї. Дата не фіксована числом, а прив’язана до дня тижня, тому завжди випадає на неділю.

Свято не є державним вихідним і не дає додаткового дня відпочинку. В умовах воєнного стану додаткові вихідні на свята також не передбачені. Офіційна дата — червнева; існує ще неофіційна громадська традиція третьої неділі вересня, але вона не замінює указ.

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Дата свята в календарі

У 2026 році третя неділя червня припала на 21 число. Щоб знайти дату в будь-якому році, відкрийте календар на червень і знайдіть третю неділю місяця. Перша неділя — це відлік, друга — наступна, третя — саме День батька.

Правило працює однаково для всіх регіонів України. Не плутайте його з фіксованими датами на кшталт 19 червня чи жовтневими календарями інших країн. Якщо 1 червня випадає на понеділок, третя неділя зсувається ближче до кінця місяця, як це було в 2026-му.

На практиці часто трапляється так: людина пам’ятає, що свято десь у червні, і чекає нагадування з соцмереж. Коли неділя вже минула, привітання запізнюється. Ті, хто одразу заносить третю неділю в календар телефону чи планувальник, встигають спланувати дзвінок чи зустріч без поспіху в останній день.

Дати за роками

Оскільки дата рухома, зручно мати орієнтир на кілька років наперед. Офіційний День батька (третя неділя червня) виглядає так:

2026 рік — 21 червня

2027 рік — 20 червня

2028 рік — 18 червня

Ці дати виводяться з календаря за правилом третьої неділі. Неофіційна вереснева традиція в ті самі роки припадає на інші числа (20 вересня 2026, 19 вересня 2027, 17 вересня 2028), але для офіційного свята орієнтуйтеся лише на червень.

Найсильніше заперечення проти такого правила звучить так: чому не зробити фіксовану дату, щоб не перевіряти щороку. Відповідь проста: указ свідомо синхронізував свято з міжнародною практикою більшості країн, де День батька теж відзначають у третю неділю червня. Фіксована дата часто потрапляла б на будень, а рухома завжди дає неділю для родинного часу.

Планування привітання

Щоб не пропустити День батька, перевірте третю неділю червня заздалегідь. Відкрийте календар на телефоні або комп’ютері, знайдіть потрібну неділю і поставте нагадування на ранок того дня або за день раніше.

Якщо плануєте зустріч чи дзвінок, занесіть подію в сімейний календар одразу після Нового року. Це займає дві хвилини і позбавляє від ситуації, коли неділя вже почалася, а ви ще шукаєте дату. Не покладайтеся лише на стрічку новин — алгоритми нагадують не всім і не завжди вчасно.

Для конкретного року дійте так: відкрийте червень, знайдіть першу неділю, відрахуйте ще дві і зафіксуйте дату. У 2027-му це 20 червня, у 2028-му — 18 червня. Запишіть її один раз, і нагадування спрацює саме тоді, коли потрібно.

Що це означає для вас завтра

Якщо ви плануєте привітання на наступний рік, відкрийте календар уже зараз і поставте нагадування на 20 червня 2027 року. Це займе менше хвилини і захистить від пропуску дати, коли червень почнеться.

Якщо у вас є діти, які хочуть підготувати листівку чи короткий дзвінок, покажіть їм правило третьої неділі червня. Вони зможуть самостійно звірити дату в шкільному чи домашньому календарі без додаткових запитів.

Якщо ви ведете сімейний планувальник чи груповий чат, додайте подію «День батька — третя неділя червня» з повторенням щороку. Тоді не доведеться шукати дату щочервня, а нагадування прийде автоматично.

Якщо ви плутали офіційну дату з вересневою традицією, закріпіть у календарі лише червневу неділю. Це прибирає розбіжність і дає чіткий орієнтир на всі наступні роки.