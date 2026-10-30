Коли Масляниця: дати у 2026 році та календарне правило

У 2026 році Масляниця триває з 16 по 22 лютого. Це Сирний тиждень перед Великим постом, який у православному та греко-католицькому календарях України стартує 23 лютого.

Дати залежать від Великодня. У 2026 році Воскресіння Христове припадає на 12 квітня за традиційною пасхалією, якою користуються ПЦУ та УГКЦ. Від цієї дати відлічують 7 тижнів Великого посту (48 днів) плюс тиждень Сирної седмиці, що дає період 16–22 лютого. Якщо Великдень зсувається на тиждень чи більше, Масляниця переїжджає разом із ним.

Для киян це означає конкретний тиждень у другій половині лютого, коли можна спланувати родинні зустрічі чи закупи молочних продуктів без прив’язки до фіксованого числа в календарі. Різниця між джерелами виникає лише тоді, коли порівнюють православну пасхалію із західною (григоріанською), де Великдень 2026 року — 5 квітня.

Раніше ми писали: Кияни побачать роботи єврейських митців українського театру

1. Дати Масляниці у 2026 році

У 2026 році Масляниця починається в понеділок 16 лютого і завершується в неділю 22 лютого. Це 8-й тиждень року за ISO. Великий піст стартує наступного дня, 23 лютого, і триває до 11 квітня включно. Великдень — 12 квітня.

Дата 2026 День тижня Подія 16 лютого Понеділок Початок Масляниці (Сирний тиждень) 22 лютого Неділя Прощена неділя, завершення тижня 23 лютого Понеділок Початок Великого посту 12 квітня Неділя Великдень

Джерело: церковні календарі ПЦУ та УГКЦ, 2026 рік.

Поширена помилка — вважати Масляницю одним днем або шукати її за фіксованим числом лютого чи березня. Ззовні це виглядає як плутанина в пошукових запитах «коли масляниця цього року», після якої люди орієнтуються на торішні дати або на західний карнавал. Правильно — перевірити дату Великодня поточного року і відняти 56 днів до початку тижня.

2. Чому Масляниця щороку припадає на різні дати

Масляниця не має сталої дати, бо належить до рухомих свят пасхального циклу. Великдень обчислюють як першу неділю після першого повного місяця, що настає після весняного рівнодення (умовно 21 березня). У 2026 році це дає 12 квітня за православною пасхалією. Від неї назад відлічують 7 тижнів Великого посту, а перед ним стоїть Сирний тиждень — Масляниця.

Перехід ПЦУ на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року зсунув лише нерухомі свята на 13 днів раніше. Рухомі дати, включно з Масляницею та Великоднем, залишилися за традиційною пасхалією. Тому в 2026 році період 16–22 лютого збігається для громад на новому та старому стилі щодо Великодня. Розбіжності в календарях з’являються, коли хтось бере григоріанську пасхалію (Великдень 5 квітня) і рахує від неї.

Для порівняння: у 2025 році Масляниця була 24 лютого – 2 березня при Великодню 20 квітня. Зсув на тиждень у 2026-му відображає зміну місячного циклу. Це не локальна київська особливість, а загальне правило церковного року.

3. Як розподілені дні святкового тижня

Масляниця триває рівно 7 днів — з понеділка по неділю включно. У церковному календарі це Сирна седмиця: м’ясо вже не вживають, але молочні продукти, масло, яйця та риба дозволені. Завершальний день — Прощена неділя 22 лютого, коли прийнято просити прощення перед початком посту 23 лютого.

Народні назви днів варіюються за регіонами України (Зустріч, Заграші, Ласунка тощо), але це не змінює тривалості чи календарної прив’язки. Тиждень залишається перехідним: після нього починається 48-денний Великий піст. Для планування достатньо знати початок і кінець, а не обов’язковість конкретних обрядів.

У Києві це звичайний робочий тиждень із вихідними 21–22 лютого, коли зручніше зібрати родину. Жодних спеціальних міських змін чи обов’язкових подій у транспорті чи комуналці на ці дати не зафіксовано.

Відповіді про дати Масляниці

Чи має Масляниця сталу дату?

Ні. Це рухоме свято, прив’язане до Великодня. У 2026 році воно припадає на 16–22 лютого, у 2025-му було 24 лютого – 2 березня, у 2027-му зсунеться відповідно до Великодня 2 травня.

Коли саме починається тиждень у 2026 році?

У понеділок 16 лютого. Завершується в неділю 22 лютого. Наступного дня, 23 лютого, стартує Великий піст.

Чому в різних календарях дати відрізняються?

Основна причина — різниця пасхалій. Православна (ПЦУ, УГКЦ) дає Великдень 12 квітня і Масляницю 16–22 лютого. Західна (григоріанська) — Великдень 5 квітня, тому передпісний період зсувається раніше. Фіксований календарний стиль (юліанський/новоюліанський) на рухомі дати майже не впливає.

Скільки днів триває святковий тиждень?

Сім днів включно. Це повний тиждень від понеділка до неділі перед початком Великого посту.

Як швидко перевірити дати наступного року?

Знайти дату православного Великодня (наприклад, на сайті ПЦУ) і відняти 56 днів до понеділка перед Сирним тижнем. Або відняти 49 днів до Прощеної неділі.

Практичне правило: перевіряйте дату Великодня поточного року за календарем ПЦУ чи УГКЦ, потім відлічіть назад 7 тижнів посту плюс Сирний тиждень. У 2026 році це дає чіткий інтервал 16–22 лютого. Для киян це означає запланувати закупи молочних продуктів і родинні зустрічі саме на цей тиждень, а з 23 лютого врахувати обмеження посту в меню.

Що це означає для вас завтра: якщо ви плануєте тиждень у лютому 2026-го, орієнтуйтеся на 16–22 лютого як на перехідний період перед постом. Перевірте робочий графік і вихідні 21–22 числа для зустрічей. Не чекайте фіксованої дати в звичайному календарі.

Застереження: дати наведено за православною пасхалією 2026 року. Якщо ваша громада використовує інший календарний стиль чи західну пасхалію, звіряйте з парафіяльним розкладом — розбіжності можливі. Ми не фіксуємо обов’язкових обрядів чи місцевих київських подій, бо їхні формати залежать від конкретних спільнот.