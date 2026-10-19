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Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

ЖКГ

Коли не буде світла в Києві та області 20 жовтня?

Тарас Лимаренко 1 хв читання 2
Запалена свічка поруч із лампочкою на столі в затемненій кімнаті

У вівторок, 20 жовтня, у Києві та Київській області діятимуть погодинні відключення електроенергії через її дефіцит. Тривалість перерви залежатиме від підгрупи, до якої належить будинок.

Години відключень для підгруп Київщини

  • Підгрупи 1.1 та 1.2: 08:00–10:00 і 17:00–20:00.
  • Підгрупи 2.1 та 2.2: 06:00–10:00 і 17:00–20:00.
  • Підгрупи 3.1 та 3.2: 09:00–12:00 і 21:00–23:00.
  • Підгрупи 4.1 та 4.2: 10:00–12:00 і 21:00–24:00.
  • Підгрупи 5.1 та 5.2: 13:00–17:00.
  • Підгрупи 6.1 та 6.2: 13:00–17:00.

У столиці також застосовуватимуть погодинні графіки, але час відключення залежить від конкретної адреси. Перевірити його можна на сайтах ДТЕК і YASNO.

Найдовші відключення — у підгрупах 2.1 та 2.2: сумарно до семи годин за добу. Графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, тож мешканцям рекомендують стежити за оновленнями енергетиків.

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