Коли не буде світла в Києві та області 20 жовтня?

У вівторок, 20 жовтня, у Києві та Київській області діятимуть погодинні відключення електроенергії через її дефіцит. Тривалість перерви залежатиме від підгрупи, до якої належить будинок.

Години відключень для підгруп Київщини

Підгрупи 1.1 та 1.2: 08:00–10:00 і 17:00–20:00.

Підгрупи 2.1 та 2.2: 06:00–10:00 і 17:00–20:00.

Підгрупи 3.1 та 3.2: 09:00–12:00 і 21:00–23:00.

Підгрупи 4.1 та 4.2: 10:00–12:00 і 21:00–24:00.

Підгрупи 5.1 та 5.2: 13:00–17:00.

Підгрупи 6.1 та 6.2: 13:00–17:00.

У столиці також застосовуватимуть погодинні графіки, але час відключення залежить від конкретної адреси. Перевірити його можна на сайтах ДТЕК і YASNO.

Найдовші відключення — у підгрупах 2.1 та 2.2: сумарно до семи годин за добу. Графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, тож мешканцям рекомендують стежити за оновленнями енергетиків.