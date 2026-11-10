Коли переводять годинник: 28 березня 2027 на годину вперед

У Києві годинник переводять наступного разу 28 березня 2027 року. О 3:00 стрілки пересунуть на одну годину вперед — на 4:00. Порядок діє за постановою Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року.

За даними РБК-Україна, ухвалений Верховною Радою в липні 2024 року закон №4201 про скасування сезонного переведення досі не підписаний президентом і не набув чинності станом на листопад 2026 року. Тому двічі на рік час змінюють як раніше.

Для киян це означає, що ранкові плани й дорогу з 28 березня треба рахувати вже за новим часом. Далі — точні дати, напрямок зміни й що перевірити заздалегідь.

Коли годинник переводять у Києві?

Найближчий перехід припадає на останню неділю березня 2027 року — 28 березня. Дату визначають за календарем: це завжди остання неділя місяця, а не фіксоване число.

Зміна відбувається в ніч із суботи 27 березня на неділю 28 березня. О 3:00 за київським часом годинники показують 4:00. Попередній перехід на зимовий час був 25 жовтня 2026 року, наступний осінній — 31 жовтня 2027 року о 4:00.

Постанова №509 встановлює перехід на літній час в останню неділю березня о 3 годині вперед і на зимовий — в останню неділю жовтня о 4 годині назад. Редакція документа від 18 грудня 2025 року цю норму зберігає.

Важливо Дата зсувається щороку, бо прив’язана до останньої неділі. Не беріть числа з 2026-го — у 2027-му вони інші.

На годину вперед чи назад?

Навесні стрілки переводять на годину вперед: з 3:00 на 4:00. Восени — на годину назад: з 4:00 на 3:00. У березні 2027 року це вперед, після чого Україна перейде на літній час UTC+3.

Правило просте: навесні вперед, восени назад. Так записано в чинній постанові. Після весняного переходу світловий день за годинником подовжується ввечері.

Механічні годинники треба перевести вручну. Цифрові з автоналаштуванням зазвичай роблять це самі.

Деякі вважають, що переведення вже скасували. Факти інші: закон №4201 не чинний, постанова №509 діє, тож 28 березня 2027 року стрілки підуть уперед.

Чи зміниться час на телефоні та інших пристроях автоматично?

Більшість смартфонів, планшетів і комп’ютерів з увімкненим автоматичним визначенням часу оновлять його самі. Перевірте в налаштуваннях: має стояти опція «Автоматично» або синхронізація з мережею.

На пристроях без інтернету, зі старою прошивкою чи вимкненою автосинхронізацією час може залишитися попереднім. Тоді встановіть вручну після 3:00 неділі.

Розумні годинники, телевізори й маршрутизатори зазвичай підтягують час через мережу. Якщо ні — перезавантажте пристрій або оновіть налаштування часу.

Перевірку варто зробити за кілька днів до переходу, щоб уночі не шукати, куди натискати.

Як перехід часу врахувати в дорозі та планах?

Розклади міжміського залізничного, автобусного й авіатранспорту складають за київським часом. Квиток показує місцевий час відправлення, тож після переходу орієнтуйтеся на нього.

Для міського транспорту Києва окремого оголошення про зміну розкладу через перехід часу немає. Перевіряйте актуальний графік у додатку перевізника чи на сайті саме на 28 березня — часи там зазначені вже за новим обліком.

Особисті плани на ранок неділі зсуньте. Зустріч, запланована на 8:00, відбудеться за новим часом, коли сонце ще не піднялося так високо, як за попереднім.

Що перевірити напередодні?

За день до переходу відкрийте налаштування часу на всіх пристроях і переконайтеся, що автооновлення увімкнене. Поставте нагадування на вечір 27 березня і на ранок 28-го.

Перегляньте розклад ранкових справ, транспорту й роботи. Якщо є нічні рейси чи зміни, уточніть час у перевізника чи роботодавця — ніч стане коротшою на годину.

Механічні годинники переведіть у суботу ввечері або в неділю після 3:00. Так не пропустите зміну.

Часті запитання

Чи скасують сезонне переведення?

Закон №4201 передбачає постійний київський час UTC+2 без сезонних змін. Станом на листопад 2026 року документ не підписаний і не опублікований, тож чинною залишається постанова №509. Наступний перехід відбудеться.

Скільки годин у неділю 28 березня?

Ніч коротша на годину: о 3:00 стрибок на 4:00. Спати буде менше, день за годинником подовжиться ввечері.

Що з міським транспортом Києва в день переходу?

Перевіряйте розклад у джерелах перевізника. Окремих змін через переведення годинника зазвичай не оголошують заздалегідь — часи вказують уже за місцевим київським часом.

Перехід часу схожий на зміну часового поясу під час перельоту: годинник стрибає, а сонце залишається на місці. Аналогія перестає працювати, коли йдеться про місцевий розклад транспорту чи робочий графік — вони вже враховують новий час, а не «старий».

Наприклад, якщо ви плануєте виїзд на роботу о 7:30 у неділю 28 березня, після переходу це буде вже за новим часом. Сонце зійде пізніше за годинником, ніж здавалося напередодні. Перевірте будильник, розклад метро чи автобуса в додатку й поставте два нагадування — на вечір 27-го та ранок 28-го. Так не пропустите зміну і не спізнитеся на перший рейс.

Для киян на Лівому березі чи в будь-якому районі це означає одну просту дію: відкрити налаштування телефону сьогодні й переконатися, що час оновиться сам. Решту перевірок зробіть 27 березня ввечері.

Що це означає для вас завтра: поставте нагадування на вечір 27 березня 2027 року перевірити пристрої й розклад на ранок 28-го. Так перехід на годину вперед не зіб’є плани на дорогу й справи.