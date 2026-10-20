Коли поїзди зупинятимуться на «Чернігівській»?

Вранці 20 жовтня поїзди повернулися на всю «червону» лінію метро — між «Академмістечком» і «Лісовою». Однак на станції «Чернігівська» пасажири поки не можуть ані сісти в потяг, ані вийти з нього: вагони проїжджають повз платформу.

Про відновлення руху повідомила КМДА. Станція «Лісова» вже працює у звичайному режимі, а про відкриття «Чернігівської» для пасажирів міська адміністрація обіцяє повідомити додатково.

Що пошкодила атака на «Чернігівську»?

Станція зазнала пошкоджень під час масованої російської атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня. Війська застосували, зокрема, балістичні ракети. На «Чернігівській» пошкоджені вітражні вікна, платформа та фасад.

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Також постраждали колії, контактна рейка, система електропостачання й обладнання, яке керує рухом поїздів. Для відновлення інфраструктури залучили понад 70 фахівців різних профільних служб Київського метрополітену.

Під час повітряних тривог працівники переривають ремонт і йдуть в укриття, що впливає на темпи робіт. Фахівці продовжують відновлювати пошкоджену ділянку, щоб якнайшвидше повернути рух поїздів із зупинкою на станції.

Який транспорт замінив метро між районами?

Через пошкодження метро в Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах № 1-М і 118. Вони мають покращити сполучення між районами та забезпечити доїзд до центральної частини міста, зокрема під час повітряної тривоги.

Збільшення кількості автобусів також має допомогти уникнути надмірного навантаження на станцію метро «Дарниця».