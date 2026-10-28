Коли попрощаються з Олександром Карповичем?

Житель села Старе, солдат Олександр Володимирович Карпович загинув під час бойових дій у Курській області. Дату й час прощання з ним повідомлять додатково, зазначила Згурівська селищна рада.

Карпович народився 1972 року. Від 5 вересня 2024-го він вважався зниклим безвісти: того дня чоловік зник під час боїв поблизу населеного пункту Снагость у Курській області Російської Федерації.

Що відомо про загибель військового

Понад два роки рідні Олександра чекали на звістку й сподівалися на його повернення. Тепер стало відомо, що солдат загинув. Інших подробиць про обставини його загибелі в повідомленні не наведено.

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Увесь цей час родина не знала, де перебуває близький і чи зможе побачити його знову. Очікування без відповіді тривало місяцями, а звістка про загибель обірвала надію на повернення Олександра.

Рідним висловили співчуття

Співчуття адресували рідним, а також усім, хто знав, любив і чекав на Карповича. У повідомленні наголошується, що жодні слова не здатні втамувати біль утрати.

Прощання з Олександром Карповичем відбудеться пізніше: дату та час обіцяють повідомити додатково. Інформації про місце церемонії наразі немає. У повідомленні також вшанували пам’ять військового словами: «Світла пам’ять Олександру Карповичу. Низький уклін Захиснику України».