Коли щедрують в Україні: дати за новим і старим календарем

Щедрують в Україні переважно увечері 31 грудня за новим церковним календарем або 13 січня за старим. Дата залежить від того, якого календаря дотримується конкретна родина чи громада, а не від єдиного загальноукраїнського правила.

З 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар для нерухомих свят. Це змістило церковні дати на 13 днів раніше порівняно з юліанським стилем. Щедрий вечір, або Маланка (день пам’яті преподобної Меланії), тепер припадає на 31 грудня, а наступний день — Василів — на 1 січня. Ті, хто залишився на старому стилі, зберігають 13 січня.

Ми фіксуємо, що в Києві й далі обидва варіанти співіснують. Одні родини вже три роки щедрують під Новий рік, інші чекають середини січня. Вибір залежить від церковної громади, родинної звички та домовленостей із сусідами. Єдиної обов’язкової дати для всіх киян немає.

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1. Коли щедрують за новим і старим календарем

За новим календарем щедрують увечері 31 грудня. Це Щедрий вечір, пов’язаний із днем преподобної Меланії. Наступного ранку, 1 січня, традиційно засівають. За старим календарем щедрування припадає на вечір 13 січня, перед Старим Новим роком 14 січня.

Зсув у 13 днів виникає через різницю між юліанським і григоріанським (новоюліанським) календарями. Юліанський додає високосний день кожні 4 роки без винятків, тому поступово відстає. На початку XX століття розрив уже становив 13 днів і лишається таким до 2100 року. Отже, 13 січня за старим стилем відповідає 31 грудня за новим.

Важливо Дата щедрування не є єдиною для всієї України. Вона залежить від календаря конкретної родини чи парафії. Перед тим як планувати обхід чи чекати гостей, уточніть у сусідів або в чаті будинку, якого стилю дотримуються.

У 2025 році предстоятель ПЦУ зазначав, що вже 99% громад церкви відзначають Різдво за новим стилем. Щодо Щедрого вечора точних загальнонаціональних цифр немає, але тенденція схожа: більшість перейшла, частина громад і родин зберігає стару дату.

2. Чому дати щедрування різняться

Різниця дат пояснюється календарною реформою 2023 року та правом громад обирати стиль. Помісний собор ПЦУ та синод УГКЦ дозволили парафіям за рішенням громади залишатися на юліанському календарі. Тому в одному районі Києва можуть співіснувати обидві практики.

Родинна традиція часто важить більше за офіційну церковну дату. Бабусі й дідусі, які десятиліттями щедрували 13 січня, не завжди одразу змінюють звичку. Молодші члени родини можуть святкувати 31 грудня, а старші — у січні. У таких випадках домовляються окремо: одні гості приходять під Новий рік, інші — пізніше.

Місцеві звичаї також впливають. У деяких регіонах щедрують додатково напередодні Водохреща (5–6 січня за новим стилем). У Києві це трапляється рідше, ніж на заході України, але окремі родинні гурти зберігають і цей варіант. Точних даних про частку киян, які дотримуються тієї чи іншої дати, немає — орієнтуватися варто на конкретну громаду.

3. Коли виходять щедрувати й кого вітають

Щедрувальники зазвичай виходять після заходу сонця і ходять до опівночі. Вони обходять оселі, співають щедрівки, бажають господарям здоров’я, достатку й доброго врожаю. Господарі відповідають частуванням або невеликою грошовою винагородою.

За традицією щедрують переважно дівчата та молоді жінки, хоча нині долучаються і хлопці, і дорослі, і сімейні гурти. У Києві частіше це діти з двору або організовані групи від школи чи гуртка. Вони вітають сусідів у під’їздах і на сходових клітках, а не ходять по всьому району, як колись у селі.

Час обходу залежить від домовленостей. У багатоповерхівках кияни часто попереджають у чаті будинку, о котрій прийдуть діти. Це дозволяє підготувати солодощі чи монети й не відкривати двері опівночі несподівано. Точного єдиного часу для Києва немає — кожен двір вирішує сам.

4. Щедрування, колядування й засівання: у чому різниця

Колядування приурочене до Різдва. За новим календарем його починають увечері 24 грудня (Святвечір) і продовжують 25 грудня. Пісні прославляють народження Христа. Традиційно колядують переважно хлопці та чоловіки.

Щедрування відбувається на Щедрий вечір (31 грудня або 13 січня). Щедрівки бажають достатку, врожаю й благополуччя родині. У текстах часто повторюється «щедрий вечір» або «добрий вечір». Наступного ранку засівають: хлопці розсипають зерно в оселі й вітають із Новим роком. За новим стилем це 1 січня, за старим — 14 січня.

Різниця в датах і змісті допомагає не плутати звичаї. Колядки — про Різдво, щедрівки — про добробут напередодні Нового року, засівання — про врожай у перший день року. У Києві ці обряди інколи змішують у спільних дитячих виступах, але календарні прив’язки лишаються різними.

Часті запитання про дати щедрування

Чи обов’язково щедрувати саме 31 грудня?

Ні. Це дата за новим календарем, якого дотримується більшість громад ПЦУ та УГКЦ. Якщо ваша родина чи сусіди живуть за старим стилем, щедрують 13 січня. Обидва варіанти є правильними в межах своєї традиції.

Чи можна щедрувати в інші дні?

Так. У деяких регіонах щедрують також напередодні Водохреща. У Києві це рідше, але якщо громада так вирішила, дата лишається локальною. Головне — узгодити з тими, кого ви вітаєте.

Скільки коштує підготуватися до щедрувальників?

Точних середніх сум немає. У київських дворах зазвичай готують цукерки, печиво або монети по 10–50 грн на дитину. Сума залежить від кількості дітей у групі й можливостей родини. Дані про середні витрати киян за 2025–2026 роки відсутні.

Що це означає для вас завтра

Якщо плануєте щедрувати чи приймати гостей, узгодьте дату з родиною та сусідами до 25 грудня. Напишіть у чат будинку чи під’їзду: «Ми щедруємо 31 грудня о 18:00» або «Чекаємо 13 січня». Це займає кілька хвилин і рятує від плутанини.

Підготуйте частування заздалегідь. Для дитячих груп у Києві достатньо пакетів із цукерками чи дрібних грошей. Якщо хочете організувати власний гурт, зберіть 4–6 осіб, вивчіть 2–3 щедрівки й домовтеся про маршрут двором. Час підготовки — 1–2 вечори.

Якщо ваша громада дотримується старого стилю, а сусіди — нового, поділіть обходи. Одні приходять 31 грудня, інші — 13 січня. Це зберігає обидві традиції без конфлікту. Перевірте розклад богослужінь у своєму храмі — він підкаже, якого календаря дотримується парафія.