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Суспільство

Коли Стрітення: дата за новим і старим календарем

Ірина Ващук 2 хв читання 2
Іконописне зображення Стрітення: Марія та Йосип приносять немовля Ісуса до храму
  • Стрітення Господнє за новим календарем відзначають 2 лютого, за старим стилем — 15 лютого. Щоб вибрати дату для візиту до храму, перевірте, якого календаря дотримується ваша громада.
  • Більшість громад Православної церкви України та Української греко-католицької церкви перейшли на новий календар у вересні 2023 року, але частина парафій залишилася на старому.

Дата Стрітення

  • За новим, новоюліанським календарем, Стрітення Господнє припадає на 2 лютого. Дата не змінюється з року в рік: це неперехідне свято, сороковий день після Різдва. За новим стилем Різдво відзначають 25 грудня.
  • У 2026 році Стрітення припало на понеділок. У 2027-му воно буде у вівторок, але число місяця залишиться тим самим. Якщо календар показує іншу дату, перевірте, чи йдеться про старий стиль, а не про помилку.

Новий і старий стилі

  • Старий, юліанський стиль, відстає від нового на 13 днів. Тому Стрітення за старим стилем припадає на 15 лютого. Новоюліанський календар, на який перейшли ПЦУ та УГКЦ, для нерухомих свят збігається з григоріанським до 2800 року. За ним дата Стрітення — 2 лютого.
  • Різниця виникла через правила високосних років. Юліанський календар додає високосний день кожні чотири роки без винятків. Григоріанський і новоюліанський календарі пропускають високосний рік у століттях, які не діляться на 400. За століття різниця накопичилася до 13 днів. З 1900-го по 2099-й вона саме така.
  • Різниця між датами за старим і новим стилями — 13 днів: 2 лютого плюс 13 днів — 15 лютого. Це схоже на різницю між двома годинниками, що йдуть з різною точністю. Аналогія має межу: новоюліанський календар точніше враховує корекцію і збігається з григоріанським до 2800 року, після чого знову з’явиться невеликий розрив.
  • Для нового стилю в календарі має бути 2 лютого, для старого — 15 лютого. Якщо громада дотримується нового календаря, служби на Стрітення 15 лютого вже не буде.

Перевірка дати у своєму календарі

  • Знайдіть дату Різдва в календарі громади або на сайті парафії. 25 грудня означає новий стиль, 7 січня — старий.
  • Запитайте в храмі або перевірте оголошення: коли саме там відзначатимуть Стрітення цього року?
  • Звірте дату в календарі громади з загальноукраїнськими календарями ПЦУ чи УГКЦ. Для нового стилю це 2 лютого, для старого — 15 лютого.
  • Перевірка за кількома ознаками допоможе не прийти після служби або завчасно. Якщо дата важлива для вас, уточніть її безпосередньо в храмі.
  • Стрітення не залежить від Великодня: Великдень рухомий, а дата цього свята фіксована. Також не всі українські громади перейшли на новий стиль у 2023 році. Більшість відзначає Стрітення 2 лютого, але окремі парафії можуть залишатися на старому календарі за рішенням зборів.

Що це означає для вас завтра

  • Для планування беріть дату календаря своєї громади: 2 лютого за новим стилем або 15 лютого за старим. Якщо сумніваєтеся, зателефонуйте до храму або перевірте оголошення на його сайті чи в соціальних мережах за тиждень до свята.
  • Якщо члени родини відвідують різні громади, звірте обидві дати перед тим, як планувати спільну зустріч. Для загального календаря чи нагадування поставте 2 лютого і додайте примітку «новий стиль».
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