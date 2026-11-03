Коли суд розгляне справу Сергія Тупальського?

Наступне засідання у справі колишнього заступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського призначили на 4 листопада. Його обвинувачують у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом; покладені на нього обов’язки продовжили до 20 грудня 2026 року.

Які обмеження залишилися для Тупальського?

Суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який просив продовжити обов’язки ще на два місяці. Обмеження на пересування Україною скасували.

Тупальський має прибувати за викликом, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, не спілкуватися з трьома особами й здати на зберігання закордонні паспорти. Раніше ВАКС узяв його під варту з альтернативою застави 15 млн грн, згодом суму зменшили до 10 млн грн і її внесли.

Що відомо про обвинувачення?

За версією слідства, у 2020–2021 роках Тупальський вклав понад 2 млн доларів у будівництво та введення в експлуатацію готелю з рестораном у селі Поляниця Івано-Франківської області. Правоохоронці стверджують, що офіційні доходи родини не підтверджують походження цих коштів.

Слідство вважає, що готель і земельні ділянки оформили на родича, а Тупальський фактично контролював бізнес. У 2020–2025 роках він отримував офіційний дохід від готелю, який правоохоронці називають завершальним етапом легалізації коштів. НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі.