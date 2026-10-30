Коли в Києві запрацюють додаткові переправи?
30 жовтня 2026 року міністр інфраструктури та відновлення Микола Калашник заявив у Верховній Раді, що в Києві вже почали роботи зі створення додаткових мостових переправ через Дніпро. Перші мости очікують на початку 2027 року.
Що відомо про будівництво
- Роботи зі створення переправ у Києві вже розпочалися.
- Перші мости мають запрацювати на початку 2027 року.
- Урядовий проєкт передбачає загалом 21 мостову переправу.
- Про це міністр заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді 30 жовтня.
За словами Калашника, проєкт має забезпечити швидке будівництво альтернативних переправ через річки, зокрема через Дніпро. Міністр наголосив, що рішення потрібно ухвалювати оперативно.
«Часу на розкачку немає, тому ми маємо ухвалювати оперативні рішення, серед них є ухвалений проєкт урядовий, який забезпечив швидке будівництво альтернативних мостових переправ через річки, у тому числі через Дніпро. Загалом передбачається реалізація 21 мостової переправи».