Коли в Києві запрацюють додаткові переправи?

30 жовтня 2026 року міністр інфраструктури та відновлення Микола Калашник заявив у Верховній Раді, що в Києві вже почали роботи зі створення додаткових мостових переправ через Дніпро. Перші мости очікують на початку 2027 року.

Що відомо про будівництво

Роботи зі створення переправ у Києві вже розпочалися.

Перші мости мають запрацювати на початку 2027 року.

Урядовий проєкт передбачає загалом 21 мостову переправу.

Про це міністр заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді 30 жовтня.

За словами Калашника, проєкт має забезпечити швидке будівництво альтернативних переправ через річки, зокрема через Дніпро. Міністр наголосив, що рішення потрібно ухвалювати оперативно.