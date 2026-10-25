Коли в Києві запустять додаткову теплогенерацію?

«Важливо пройти весь шлях до запуску», — сказав міністр відновлення, інфраструктури і транспорту Микола Калашник. У столиці планують запустити понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, зокрема збудувати резервні котельні. Такий обсяг електроенергії приблизно відповідає споживанню Києва в періоди звичайного навантаження.

Основні роботи розраховують завершити орієнтовно протягом двох місяців. На окремих об’єктах обладнання мають встановити до кінця грудня, щоб воно посилило теплопостачання вже під час опалювального сезону.

«На об’єктах опрацювали можливості прискорення: альтернативні вузли підключення до газових мереж, паралельне виконання будівельних і газових робіт, посилення бригад та роботу у кілька змін. Важливо пройти весь шлях до запуску, включно з пусконалагоджувальними роботами, щоб обладнання могло стабільно подавати тепло», — заявив Микола Калашник.

Що передбачає план енергостійкості Києва

3 березня 2026 року РНБО затвердила плани стійкості для областей та обласних центрів, крім Києва, якому дали додатковий час на доопрацювання. Київрада ухвалила міський план з другої спроби 10 березня, а 20 березня столиця представила його на засіданні Координаційного центру РНБО.

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У серпні місто переглянуло документ: вилучило частину проєктів на 2027–2028 роки й визначило пріоритети на 2026-й. Через це вартість плану скоротили з 67 до 37 млрд грн. Серед його напрямків — захист критичної інфраструктури, резервне живлення систем водо- і теплопостачання, розвиток когенерації та створення резервних систем тепла. Також заплановані відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами, і підготовка соціальних та медичних закладів до надзвичайних ситуацій.

Заходи поділили на критично важливі, які місто може виконати самостійно, додаткові, для яких треба визначити фінансування, та проєкти, що потребують змін до законодавства й ресурсів центральної влади. Київ акумулював понад 10 млрд грн, приблизно стільки ж, за словами Пантелеєва, виділила держава. Близько 5 млрд грн місто залучило в кредит, зокрема 2,5 млрд грн від Ощадбанку.

Київрада також ухвалила рішення про залучення майже 3,5 млрд грн кредитів від Укрексімбанку та Укргазбанку для підготовки до зими; частину коштів спрямують на резервну теплогенерацію. Опалювальний сезон у Києві розпочався 16 жовтня, підключення до тепла почали із закладів соціальної сфери.