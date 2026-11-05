Коли в Києві завершать підключення опалення?

5 листопада виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв провів брифінг про опалення, енергетику та роботу міських служб. За його словами, будинки столиці планують повністю підключити до тепла до 12 листопада.

Коли з’явиться тепло і як місто забезпечує воду?

Підключення будинків розпочали після старту опалювального сезону 2 листопада. На повне розгортання тепла потрібно близько 10 днів: роботи ведуть одночасно в усіх районах, без черг за районами.

Пантелеєв заявив, що російські атаки заважають енергетикам працювати на об’єктах стільки часу, скільки потрібно для відновлення. «Атаки йдуть постійно, повторні, 3-4 раз на об’єкт. Люди перебувають, звісно, в укриттях. Відновлення є складним», – зазначив він.

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Після ураження Південного мосту пошкодилося і магістральне теплопостачання: частину трубопроводу зруйнувало, а трубу великого діаметру піднімали з баржі на міст. Зварювальні роботи тривали вночі 5 листопада.

У Києві до 100 бюветів підключали до генераторів, щоб мешканці могли набирати воду. За словами Пантелеєва, закріплені бригади з генераторами виїжджатимуть до бюветів без електроенергії та забезпечуватимуть їх живленням на необхідний час.

Для резервного живлення водопостачання і водовідведення залучили 104 генератори та 16 МВт потужності раніше збудованих електростанцій. Генератори можуть частково заживити елементи системи, а електростанції на першому етапі спрямували до критичних об’єктів водовідведення. Пантелеєєв сказав, що навантаження на каналізацію немає: «Якщо припиняється водопостачання, кількість стоків зменшується до критичного рівня. На каналізацію фактично немає навантаження».

Що відомо про пункти незламності та розслідування?

У КМДА доручили провести службове розслідування щодо дій Муніципальної охорони на Теремках. Працівники продовжують виконувати обов’язки, а керівництво служби також звернулося до правоохоронців по оцінку. Директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук повідомив: «Ми очікуємо оцінки правоохоронних органів тим діям, які були на Теремках».

Пантелеєв пояснив, що через нестачу працівників людей залучають до роботи на всіх напрямках. У пунктах незламності, за словами Ткачука, є генератори, тепло, гарячий чай і пальне в матеріальному резерві; там також можна отримати домедичну допомогу. Він заявив, що місто готове до зими та можливих надзвичайних ситуацій.

Прокладання теплотраси планують завершити до кінця року. Роботи ускладнюють рух через перекриту частину Кільцевої дороги.

Опалювальний сезон у житлових будинках Києва розпочався 2 листопада. Підключення мають завершити до 12 листопада.