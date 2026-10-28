Коли збирати цибулю: календар чи ознаки стиглості

Календар підказує приблизний період збирання цибулі, але день визначає стан грядки. Для Київщини яру цибулю зазвичай викопують з кінця липня до середини серпня, озиму — переважно в липні. Перевірте, чи масово полягло перо, чи підсохла шийка та чи сформувалися сухі покривні луски.

Якщо викопати цибулю зарано, товста соковита шийка підвищує ризик в’янення й гнилі. Якщо запізнитися, цибулини можуть знову вкорінитися або луски почнуть розтріскуватися. Тому ми радимо зіставити календар із кількома ознаками на грядці, а не чекати конкретної дати.

1. Календарний орієнтир і стан грядки

Яра цибуля з сіянки зазвичай достигає за 90–120 діб після садіння. Озима — на 3–4 тижні раніше, бо використовує осінньо-зимову вологу. Для Київщини та сусідніх центральних областей календарний орієнтир для ярої — від кінця липня до середини серпня, для озимої — від другої половини червня до середини липня.

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Ці строки можуть зсуватися: холодна весна затримує достигання, а спека прискорює відмирання пера. Дощовий липень–серпень збільшує ризик хвороб і повторного росту. Дата на пакеті насіння чи середній регіональний період допоможуть зорієнтуватися, але остаточне рішення приймайте за станом більшої частини грядки.

Перевірте рослини в кількох місцях, зокрема в центрі й по діагоналі. Одна цибулина, що полягла після вітру, ще не сигнал до збирання. Якщо більшість пера стоїть пружно й залишається зеленою, календарна дата сама по собі нічого не вирішує.

2. Ознаки готової до збирання цибулі

Орієнтуйтеся на загальну картину: 60–80 % листя пожовкло, втратило пружність і полягло. Шийка стає тонкою, м’якою або сухою, а зовнішні луски підсихають і набувають характерного для сорту кольору: золотистого, білого чи фіолетового.

Для перевірки викопайте 3–5 цибулин у різних частинах грядки. Вони мають бути щільними, з підсохлими покривними лусками; коріння темнішає і відходить без опору. Нове зелене перо не з’являється.

Більша частина пера полягла й пожовтіла.

Шийка тонка, суха або м’яка.

Зовнішні луски сухі, паперові й характерного для сорту кольору.

Цибулина щільна, без соковитої зеленої шийки.

Якщо перо ще зелене й пружне, а шийка товста та соковита, цибуля продовжує рости. Дайте їй кілька днів і перевірте знову.

Важливо: Не згинайте перо вручну, щоб прискорити достигання. Так можна пошкодити шийку й відкрити шлях гнилі. Дочекайтеся природного полягання.

3. Збирати зараз чи почекати

Порівняйте три речі: скільки пера полягло, якою стала шийка і що обіцяє прогноз на найближчі 3–5 днів. Якщо ознаки стиглості вже є, календар не має затримувати збирання. Якщо їх немає, не поспішайте навіть тоді, коли настав орієнтовний строк.

На нерівномірній грядці збирайте вибірково: стиглу частину викопайте, а зелену залиште ще на кілька днів без поливу. Товстошийні цибулини використовуйте першими. Не тримайте готову цибулю в ґрунті більше двох–трьох тижнів після масового полягання пера, бо вона може знову почати рости.

Критерій Орієнтир на календар Орієнтир на ознаки Комбінований підхід Точність для Київщини Середній період (кінець липня — середина серпня для ярої) Висока, залежить від сорту й погоди Найвища Ризик раннього збирання Високий у холодний рік Низький Низький Ризик запізнення Середній у спекотний рік Низький при регулярній перевірці Низький Вплив дощу Не враховує Враховує: копати до затяжних дощів Враховує Зручність для новачка Просто, але неточно Потрібна перевірка 3–5 рослин Оптимально

Джерело: узагальнені практичні рекомендації городників України щодо ознак стиглості, 2025–2026.

Якщо більшість пера полягла, шийки тонкі, а найближчим часом прогнозують дощі, не відкладайте збирання. Коли зелена частина ще переважає, припиніть полив і перевірте грядку через кілька днів. На ділянці в Київській області ці ознаки допоможуть відрізнити готову цибулю від тієї, якій ще треба дозріти.

4. Запитання про строки збирання

Які ознаки показують, що цибулю вже час збирати?

Масово полягло й пожовкло 60–80 % пера, шийка стала тонкою, а зовнішні луски підсохли. Перевірте кілька цибулин у різних місцях грядки.

Що надійніше: календар чи стан рослин?

Стан рослин. Календар дає приблизний період для Київщини, але погода й сорт можуть зсунути строки. Рішення підтверджуйте ознаками на грядці.

Що робити, якщо цибуля достигає нерівномірно?

Викопайте стиглу частину, а зелену залиште ще на кілька днів без поливу. Так не доведеться чекати на всю грядку через окремі рослини.

Чи збирати цибулю перед дощем?

Якщо ознаки стиглості вже є, зберіть її до затяжних дощів і перенесіть під навіс для просушування.

Що це означає для вас завтра: перевірте кілька рослин у різних частинах грядки. Якщо більшість пера полягла, а шийки підсохли, заплануйте збирання; якщо перо ще зелене й пружне, зачекайте кілька днів і огляньте цибулю знову.