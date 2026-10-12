Команда Феодосіївської громади здобула срібло на волейбольному турнірі

Збірна апарату Феодосіївської сільської ради посіла друге місце на благодійному волейбольному турнірі пам’яті Артема Климука. Змагання присвятили загиблому Захиснику України, який був старостою Віта-Поштовського округу.

Климук віддав життя за незалежність України. Турнір об’єднав команди сусідніх громад і був присвячений вшануванню пам’яті загиблого земляка.

У фінальній партії команді забракло двох очок

У вирішальному матчі збірна Феодосіївської громади поступилася з різницею у два очки в заключній партії. За підсумками змагань команда отримала срібні нагороди.

У турнірі також брали участь колективи Гатненської та Чабанівської громад. Змагання мали благодійний характер і підтримували відповідні проєкти.

Захід також мав на меті об’єднати сусідні громади навколо спільних ініціатив і зміцнити дружні зв’язки через спорт. Організаторам подякували за проведення турніру та вшанування пам’яті Артема Климука.