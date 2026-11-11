Консорціум запропонував тунель під Дніпром за €1,5 млрд

Для Києва це поки лише пропозиція: американський консорціум хоче збудувати автомобільний тунель під Дніпром орієнтовною вартістю €1,5 млрд. Про ініціативу розповів колишній заступник головного архітектора столиці Віктор Глеба; офіційного рішення про початок будівництва немає.

Що пропонують інвестори

Проєкт планують реалізувати через державно-приватне партнерство за концесійною моделлю.

Маршрут має пролягати від Галицької площі через район бульвару Тараса Шевченка до станції метро «Бориспільська».

Концепцію розробили на основі напрацювань 2004–2008 років, підготовлених під час роботи над Генеральним планом Києва.

Приватний інвестор має профінансувати будівництво, а після введення тунелю в експлуатацію керувати ним і заробляти протягом 20 років.

Представники ініціативи заявляють, що мають тунельний щит, а пакет документів уже передали уряду України.

Експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов вважає такий об’єкт непершочерговим для України під час повномасштабної війни. За обмежених бюджетних ресурсів, на його думку, Києву доведеться враховувати нагальніші потреби міської інфраструктури.

Тунель запропонували на тлі інших масштабних планів у столиці, зокрема будівництва укриття на Березняках за 343 млн гривень. Ці проєкти мають різне призначення та джерела потенційного фінансування, а можливу реалізацію тунелю мають оцінити українські органи влади з погляду транспортної потреби, вартості й умов концесії.