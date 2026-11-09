Котлети з яловичого фаршу: соковитий рецепт із чіткими етапами приготування

На 500 грамів яловичого фаршу в типових домашніх рецептах беруть 80–100 грамів білого хліба без скоринки, розмоченого в 100–150 мл молока, одну середню цибулю та одне яйце. Така кількість хліба становить приблизно 16–20 % від ваги фаршу і допомагає утримувати вологу, бо чиста яловичина часто має жирність нижчу за 20 %, на відміну від свинини.

Страва займає 40–55 хвилин від підготовки до подачі і дає 7–10 котлет середнього розміру (по 60–80 г сирої заготовки). Ми зібрали послідовність, яка фіксує контрольні моменти: від замішування до ознак рівномірної готовності, щоб котлети тримали форму і не висихали на сковороді.

Ви отримаєте перелік складників з ролями кожного, чіткі кроки формування та смаження, варіанти подачі і спосіб підготувати страву наперед без повторного смаження.

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Що підготувати для котлет?

Зберіть продукти заздалегідь: підготовка фаршу займає 10–15 хвилин, і зупинка посеред процесу погіршує консистенцію. Кожен складник виконує конкретну функцію — фарш дає основу і смак, цибуля додає сік і аромат, розмочений хліб утримує вологу, яйце зв’язує масу.

Яловичий фарш — 500 г (бажано з видимим жиром 15–20 %, якщо є вибір)

Цибуля ріпчаста — 1 середня (100–120 г)

Білий хліб без скоринки — 80–100 г

Молоко — 100–150 мл

Куряче яйце — 1 шт.

Сіль — 0,5–1 ч. л. (орієнтир — близько 1 ч. л. на 1 кг фаршу)

Чорний перець мелений — за смаком

Рослинна олія — 3–4 ст. л.

Панірувальні сухарі — за бажанням

Якщо пропустити розмочений хліб, пісний фарш швидше віддає сік і котлети стають щільнішими. Занадто великий обсяг хліба (понад чверть ваги фаршу) знижує м’ясний смак. За рекомендаціями кулінарних матеріалів ТСН, до яловичого фаршу додають саме розмочений у молоці хліб і дрібно підготовлену цибулю для кращої текстури.

Як замісити фарш і сформувати котлети?

Замочіть хліб у молоці на 5–10 хвилин, потім відіжміть. Цибулю натріть на дрібній тертці або дуже дрібно поріжте — так вона віддає більше соку, ніж великі шматки. У миску викладіть фарш, додайте цибулю, віджатий хліб, яйце, сіль і перець. Перемішайте руками до однорідності, але без зайвого тиску: надмірне замішування ущільнює білки і робить масу жорсткішою.

Відбийте фарш: кілька разів киньте масу в миску або пройдіться по дну, щоб вона стала липкою і краще тримала форму. Це займає 2–3 хвилини. З мокрими руками сформуйте котлети товщиною 1,5–2 см і діаметром 6–8 см. На 500 г фаршу виходить 7–10 штук залежно від розміру. За бажанням обваляйте в сухарях.

Поширена помилка — сухі руки і сильне стискання під час формування. Зовні котлети виглядають рівними, але на сковороді розпадаються або випускають сік. Правильно змочувати долоні водою і злегка ущільнювати краї, не тиснучи центр.

Як посмажити котлети, щоб вони приготувалися рівномірно?

Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Викладіть котлети так, щоб вони не торкалися. Смажте, доки нижня сторона не набуде рівномірної золотистої скоринки, потім переверніть. Не накривайте кришкою одразу — спочатку дайте утворитися скоринці. Загальний час залежить від товщини і вогню; орієнтуйтесь на зовнішній вигляд і відсутність рожевого кольору на розрізі.

Важливо Не притискайте котлети лопаткою під час смаження: це видавлює сік і робить середину сухішою. Досить перевернути один раз і дати спокійно доготувати.

Готовність перевіряють за скоринкою з обох боків і світлим соком на розрізі. Якщо всередині ще рожеве, зменшіть вогонь і потримайте ще кілька хвилин. Занадто сильний вогонь дає темну скоринку зовні і сирувату середину; слабкий — розмочує поверхню без рум’янцю.

З чим подати й як підготувати котлети на завтра?

Котлети добре поєднуються з картопляним пюре, відвареною гречкою, свіжим салатом з огірків і помідорів або тушкованою капустою. Порція на одну людину — 2–3 котлети залежно від розміру і гарніру. Для подачі викладіть гарячі котлети на тарілку, додайте зелень і соус за смаком (сметану або томатний).

Щоб підготувати наперед, сформуйте сирі котлети, викладіть на тацю і поставте в холодильник на 1–2 години або на ніч. Перед смаженням дайте їм постояти 10–15 хвилин при кімнатній температурі. Готові котлети можна зберігати в холодильнику до 2 днів і розігрівати на сковороді або в духовці, але свіжосмажені мають кращу скоринку.

Якщо кілька котлет не з’їли одразу, охолодіть їх і використайте наступного дня як основу для бутербродів або додайте до супу. Не заморожуйте готові, якщо плануєте розігрівати незабаром — текстура після розморожування стає м’якшою.

Що це означає для вас завтра?

З 500 г фаршу виходить порція на 3–4 людей (по 2 котлети) або на двох із запасом. Підготовка і смаження займають близько 45–50 хвилин, якщо продукти вже вдома. Якщо починаєте ввечері, сформуйте котлети після роботи, поставте в холодильник і посмажте наступного дня за 20–25 хвилин — так обід буде готовим швидше.

На практиці: візьміть 500 г фаршу, одну цибулю і хліб увечері, замісіть і сформуйте 8 котлет по 70 г. Наступного дня розігрійте сковороду, смажте до золотистої скоринки з обох боків і подайте з пюре. Якщо фарш пісний і котлети вийшли щільнішими, наступного разу збільште частку розмоченого хліба на 20 г або додайте ложку олії в масу.

Рецепт працює як основа: пропорції можна масштабувати на 1 кг (подвійні кількості), а контроль форми і вогню залишається тим самим. Після кількох приготувань ви точно побачите, яка товщина і який вогонь дають рівномірний результат саме на вашій сковороді.