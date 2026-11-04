Козеріг: золота та срібна монети НБУ

Козеріг — це назва двох пам’ятних монет Національного банку України, випущених у 2007 році в серії «Знаки зодіаку». Одна виконана із золота 999,9 проби номіналом 2 гривні, друга — зі срібла 925 проби номіналом 5 гривень. Обидві присвячені сузір’ю Козерога і введені в обіг 15 січня 2007 року.

Люди часто плутають ці монети, коли шукають інформацію за назвою або отримують одну з них у подарунок. Без чіткого розрізнення легко сплутати характеристики і зробити неправильний висновок про те, що саме перед вами. Ми зібрали офіційні дані, щоб ви могли однозначно визначити варіант.

Далі розберемо, що саме означає назва, чим відрізняються золотий і срібний варіанти, які ознаки перевіряти на конкретній монеті і чому назва сама по собі нічого не каже про характеристики.

Раніше ми писали: Чому на поминках їдять ложками: коротке пояснення звичаю

Назва монети

Під назвою «Козеріг» мають на увазі саме пам’ятні монети НБУ 2007 року з серії «Знаки зодіаку», а не астрологічний знак, сузір’я як таке чи будь-які інші об’єкти. Це офіційна назва двох монет, які НБУ випустив паралельно: золоту і срібну. Серія охоплює всі знаки зодіаку, і для кожного знака зазвичай існують окремі монети з різним металом і номіналом.

Назва закріплена в рішеннях НБУ про введення монет в обіг. Вона не вказує ні на розмір, ні на метал, ні на номінал — лише на тематику. Тому, коли хтось каже «монета Козеріг», завжди уточнюйте, про який саме варіант ідеться.

Золотий і срібний варіанти

Золотий варіант — це монета номіналом 2 гривні, виготовлена із золота 999,9 проби. Маса чистого металу становить 1,24 г, діаметр — 13,92 мм, якість карбування — спеціальний анциркулейтед, гурт гладкий, тираж 10 000 штук. На аверсі розміщено круг, діагонально поділений на сектори, що символізують чотири стихії, у центрі — стилізоване сонце. Ліворуч малий Державний Герб України, праворуч рік 2007, позначення Au 999,9 і маса 1,24. По колу написи «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ» та «2 ГРИВНІ», плюс логотип Монетного двору НБУ. На реверсі — стилізоване зображення козерога в оточенні зірок і символ знака зодіаку праворуч.

Срібний варіант — монета номіналом 5 гривень зі срібла 925 проби. Маса чистого срібла 15,55 г, діаметр 33,0 мм, якість — пруф, гурт рифлений, тираж 15 000 штук. На аверсі в центрі круга стилізоване сонце, навколо чотири кулі, що символізують пори року. Ліворуч Герб, праворуч 2007, Ag 925 і маса в чистоті 15,55. Написи «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ» та «5 ГРИВЕНЬ». На реверсі зображення козерога зі зірками, символ знака ліворуч і напис «СУЗІР’Я КОЗЕРОГА» праворуч. Художники обох монет — Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, скульптор — Володимир Дем’яненко.

Різниця між ними велика і помітна одразу: розмір, номінал, маркування металу і деталі дизайну. Золота монета маленька і гладка по ребру, срібна значно більша і з рифленим гуртом. Не змішуйте їхні характеристики — це різні об’єкти з однаковим ім’ям.

Перевірка характеристик

Щоб точно визначити, який саме Козеріг перед вами, звіряйте конкретні ознаки з офіційними даними НБУ. Ось що перевірити:

Номінал на аверсі: 2 гривні чи 5 гривень.

Маркування металу: Au 999,9 і маса 1,24 чи Ag 925 і маса в чистоті 15,55.

Діаметр: приблизно 14 мм чи 33 мм.

Гурт: гладкий чи рифлений.

Рік карбування 2007 і наявність малого Державного Герба України.

Напис на реверсі: лише символ знака чи ще «СУЗІР’Я КОЗЕРОГА».

Ці пункти однозначно розділяють варіанти. Якщо хоч одна ознака не збігається, монета або пошкоджена, або це не той випуск. Пропущена перевірка номіналу і маркування металу призводить до того, що люди описують золоту монету як срібну або навпаки. Це як плутати дві різні моделі автомобіля з однаковою назвою: кузов і двигун не збігаються, і запчастини не підійдуть. Аналогія працює лише для розрізнення за явними зовнішніми ознаками; для точної ідентифікації все одно потрібні офіційні цифри з рішень НБУ.

Запитання про монету

Розрізнити варіанти просто: золотий Козеріг — це маленька монета 2 гривні з позначенням Au 999,9, срібний — більша монета 5 гривень з Ag 925. Офіційні характеристики шукайте в рішеннях НБУ про введення в обіг від січня 2007 року та в каталогах, які базуються на цих даних. Назва «Козеріг» сама по собі не визначає ні метал, ні масу, ні діаметр, тому висновок про будь-які властивості лише за назвою буде помилковим.

Поширена помилка — вважати, що всі монети з назвою «Козеріг» однакові або що назва вказує на конкретні технічні параметри. Насправді це лише тематична назва серії. Інша помилка — змішувати описи аверсів: у золотої монети сектори стихій, у срібної — кулі пір року. Перевіряйте саме маркування на конкретній монеті.

Як звірити свою монету з офіційними даними

Якщо у вас є монета з назвою Козеріг, спочатку визначте номінал і маркування металу на аверсі — це займе кілька хвилин. Потім звіряйте діаметр і гурт. Якщо дані збігаються з наведеними вище, ви точно знаєте, який варіант тримаєте.

Якщо кілька ознак не збігаються, не робіть висновків самостійно. Зверніться до офіційних публікацій НБУ 2007 року або до профільних каталогів, які цитують ці рішення. Це дозволяє уникнути помилок у описі монети.

Що це означає для вас завтра: тепер ви можете однозначно назвати, який саме Козеріг у вас на руках — золотий 2 гривні чи срібний 5 гривень — і не плутати їхні характеристики під час пошуку інформації чи обговорення.