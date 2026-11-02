КПІ отримав понад 39 тисяч заяв на вступ у 2026 році

Вступники подали до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського 39 192 заяви. Це найбільший показник серед університетів Києва та третій в Україні.

За підсумками основного етапу вступної кампанії виш також посів третє місце в країні за кількістю заяв на бюджет і контракт. На дистанційну форму навчання подали 1 049 заяв — це другий результат в Україні.

Основні показники вступу до КПІ

21 644 заяви подали на бюджет, 17 548 — на контракт.

Початкову рекомендацію на бюджет отримали 3 737 вступників.

З першим пріоритетом до КПІ звернулися 260 вступників із результатом 200 балів щонайменше з одного предмета, 21 — із двох предметів і один — із трьох.

На бакалаврат зарахували понад 6 тисяч абітурієнтів — найбільше з 2015 року.

У виші пов’язують зростання інтересу до технічних спеціальностей із посиленням профорієнтаційної роботи та активністю бізнесу, який говорить про потребу в інженерах і створює умови для роботи молодих фахівців ще під час навчання.

«У минулі роки ми бачили, що половина студентів вже на другому курсі мала роботу. Причому 40% всіх третьокурсників – саме за спеціальністю. Ці показники формують насамперед інженерні ІТ-спеціальності», – акцентували у КПІ.

Торік до університету подали 27 484 заяви. Нинішній показник зріс на 42,5% порівняно з минулорічним.