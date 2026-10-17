КПІ висадив близько сотні дерев у парковій зоні кампусу

У парковій зоні Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського посадили близько сотні молодих дерев. Для нових насаджень обрали дуби, берези та сосни. Вони мають доповнити зелені зони кампусу.

Хто долучився до висадження і що посадили?

У роботах брали участь студенти, адміністрація університету, працівники факультетів, члени профспілкового комітету та співробітники господарських служб. До озеленення долучилися представники різних підрозділів КПІ, які щодня користуються територією кампусу.

Дуби, берези й сосни мають доповнити парковий ландшафт. Коли дерева підростуть, вони зможуть сформувати крони та створити затінені місця для відпочинку й прогулянок. Висадження є частиною планових заходів із догляду за зеленими зонами університету.

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Як нові дерева вплинуть на територію кампусу?

Зелені насадження допомагають затримувати вологу, зменшувати кількість пилу в повітрі та пом’якшувати вплив спеки в теплий період. Паркова зона слугує не лише маршрутом між навчальними корпусами: студенти можуть перепочити там між заняттями, поспілкуватися або побути на свіжому повітрі.

Молодим деревам після висадження потрібні регулярний полив, захист від пошкоджень і контроль стану ґрунту. Такий догляд допомагає саджанцям прижитися й надалі сформувати стійкі насадження. Студентська участь у роботах також дає змогу молоді долучитися до облаштування середовища, де проходить навчання.

Результат озеленення стане помітним не одразу: саджанцям потрібен час, щоб вирости й стати повноцінною частиною паркової зони. На території кампусу посадили близько сотні дубів, беріз і сосен.