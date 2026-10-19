Країни шенгенської зони: перелік на жовтень 2026

Країни шенгенської зони на 18 жовтня 2026 року — це 29 держав, які скасували регулярний паспортний контроль на внутрішніх кордонах і застосовують спільні правила на зовнішніх.

Перелік перевірено за офіційними даними Ради Європейського Союзу та Європейської комісії. Болгарія і Румунія стали повноправними учасницями з 1 січня 2025 року після поетапного відкриття повітряних і морських кордонів у березні 2024-го. Членство в зоні не тотожне членству в Європейському Союзі.

Для мандрівника з Києва це означає, що один в’їзд дає доступ до всіх країн зони в межах єдиного ліміту 90 днів за будь-які 180. Зовнішній кордон лишається під контролем: з 10 квітня 2026 року система EES фіксує в’їзд і виїзд біометрично замість штампів.

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Країни Шенгенської зони

Повний актуальний склад станом на жовтень 2026 року охоплює 25 членів Європейського Союзу і 4 асоційовані країни. Список не змінювався після повного приєднання Болгарії та Румунії.

Країна Член ЄС Австрія Так Бельгія Так Болгарія Так Хорватія Так Чехія Так Данія Так Естонія Так Фінляндія Так Франція Так Німеччина Так Греція Так Угорщина Так Ісландія Ні Італія Так Латвія Так Ліхтенштейн Ні Литва Так Люксембург Так Мальта Так Нідерланди Так Норвегія Ні Польща Так Португалія Так Румунія Так Словаччина Так Словенія Так Іспанія Так Швеція Так Швейцарія Ні

Джерело: Рада Європейського Союзу, жовтень 2026.

Ірландія і Кіпр залишаються членами ЄС, але не входять до зони вільного руху. На Кіпрі процес інтеграції триває, проте контролі на внутрішніх кордонах ще не скасовані.

Шенгенська зона та Європейський Союз

Шенгенська зона і Європейський Союз — різні механізми. ЄС об’єднує 27 держав політично й економічно. Зона охоплює 29 країн, де діють спільні правила прикордонного контролю.

Чотири учасники зони не є членами ЄС: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія. Вони застосовують шенгенські правила через окремі угоди. Два члени ЄС — Ірландія і Кіпр — залишаються поза зоною вільного внутрішнього руху.

Як пояснює Рада Європейського Союзу, скасування внутрішніх контролів можливе лише після виконання технічних і правових умов. Тому членство в ЄС само по собі не відкриває внутрішні кордони зони.

Важливо Не ототожнюйте зону з ЄС. Поїздка до Ірландії чи Кіпру вимагає окремих правил в’їзду, а дні, проведені там, не рахуються в шенгенському ліміті 90/180.

Що змінює членство для мандрівника

Членство країни в зоні скасовує обов’язкові перевірки на її внутрішніх кордонах з іншими учасницями. Ви в’їжджаєте один раз на зовнішньому кордоні і далі рухаєтесь без паспортного контролю між 29 країнами.

Ліміт перебування спільний: максимум 90 днів у будь-якому 180-денному періоді для громадян України з біометричним паспортом. Дні в будь-якій країні зони сумуються. Система EES, повністю запущена 10 квітня 2026 року, фіксує кожен в’їзд і виїзд біометрично — відбитки пальців і фото обличчя замість штампів.

Членство не скасовує вимоги до в’їзду. На зовнішньому кордоні перевіряють паспорт, мету поїздки, наявність коштів і зворотний квиток. Тимчасове відновлення контролів на окремих внутрішніх ділянках можливе з міркувань безпеки, але такі заходи обмежені в часі й не ліквідовують зону. Рада ЄС фіксує їх як виняток, а не правило.

Перевірка перед виїздом із Києва

Перед вильотом з Борисполя чи Жулян виконайте чотири конкретні кроки.

Звірте статус країни призначення зі свіжим переліком Ради ЄС або консульства — застарілі карти й сайти часто не враховують приєднання Болгарії та Румунії.

Перевірте біометричний паспорт: він має бути чинним щонайменше три місяці після запланованого виїзду з зони.

Порахуйте дні, вже проведені в зоні за останні 180 днів. Ліміт єдиний, EES рахує його автоматично.

Підготуйтеся до біометричного контролю EES. ETIAS на жовтень 2026 року ще не обов’язковий і не приймає заявки.

Ці дії закривають найчастіші помилки: плутанину зони з ЄС, використання старого списку і перевищення спільного ліміту днів. Якщо маєте статус тимчасового захисту в одній із країн ЄС, правила короткострокового перебування до вас не застосовуються — візьміть документ, що підтверджує статус.

Що це означає для вас завтра

Завтра вилітаєте з Києва до Варшави, а через три дні поїздом до Берліна. Обидві країни в зоні. На зовнішньому кордоні Польщі пройдете EES один раз — сканування паспорта, відбитки й фото. Далі між Польщею і Німеччиною паспорт не перевіряють.

Якщо за попередні 180 днів ви вже провели в зоні 35 днів, лишається 55. Паспорт має бути чинним до січня 2027 року, якщо повертаєтесь наприкінці жовтня. Перевірте сьогодні ввечері офіційну сторінку Ради ЄС і консульство країни першого в’їзду — статус не змінюється щодня, але свіжа інформація захищає від відмови на контролі.

Покладіть у рюкзак роздруківку бронювання житла на перші дні й зворотний квиток. Це стандартна вимога на зовнішньому кордоні, яку зона не скасовує.