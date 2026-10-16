Кракен ЗСУ: що це за підрозділ насправді

24 лютого 2022 року в Харкові добровольці разом із офіцерами Головного управління розвідки Міністерства оборони України зайняли позиції на околицях міста й утворили оборонну півсферу. З цієї групи протягом кількох тижнів сформувався окремий розвідувально-диверсійний підрозділ, який отримав назву «Кракен». У відкритих джерелах його фіксують як підрозділ активних дій ГУР МО, а не як регулярну частину Збройних сил України в звичному розумінні полку чи бригади.

Читачі часто зустрічають поєднання «Кракен ЗСУ» у новинах і пошукових запитах, бо Головне управління розвідки входить до структури Міністерства оборони. Це створює плутанину: підрозділ координується з Силами оборони, бере участь у спільних операціях, але формально підпорядковується ГУР, а не командуванню сухопутних військ чи іншим родам ЗСУ. У 2025 році частина особового складу перейшла до нового формування вже в складі ЗСУ, що ще більше ускладнило картину.

Ми зібрали лише підтверджені відкриті відомості: як виникла назва, до якої структури належить підрозділ зараз, які дані про його діяльність доступні публічно і як відрізняти офіційні повідомлення від неперевірених тверджень. Оперативні деталі, склад чи конкретні завдання залишаються поза відкритими джерелами — і ми не будемо їх вигадувати.

Раніше ми писали: Прокуратура подала позов через межі заказника «Межигірське»

Що таке «Кракен»

Підрозділ активних дій «Кракен» — окреме розвідувально-диверсійне формування Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Його створили ветерани полку «Азов», офіцери ГУР, ультрас і місцеві добровольці на початку повномасштабного вторгнення. Формування розпочалося за півтора тижня до 24 лютого 2022 року в Харкові, а офіційне оформлення відбулося наприкінці березня того ж року.

Назва походить від міфічного морського чудовиська Кракена. За публічними поясненнями, вона символізує здатність проникати в складні ділянки й завдавати шкоди противнику. Емблема підрозділу відкрито використовується на офіційних ресурсах і в публікаціях українських медіа.

У відкритих матеріалах підрозділ описують як такий, що має чисельність рівня полку (оцінки коливаються від кількох сотень до понад тисячі осіб у різні періоди). Точні цифри особового складу не публікуються, бо це стосується розвідувальної структури. Гарнізон і база пов’язані з Харковом, хоча завдання виконувалися на різних напрямках.

Звідки читачі знають цю назву

Назва стала широко відомою після участі в обороні Харкова та Харківському контрнаступі 2022 року. Президент Володимир Зеленський у жовтні 2023 року публічно назвав «Кракен» спецпідрозділом ГУР МО і відзначив його результати на кількох напрямках. З того часу згадки з’являються в українських ЗМІ при репортажах про дії воєнної розвідки.

Чому «Кракен» пов’язують із ЗСУ

Головне управління розвідки входить до складу Міністерства оборони України. Тому підрозділи ГУР діють у загальній системі Сил оборони й координуються з частинами Збройних сил. Проте «Кракен» не є лінійним підрозділом сухопутних військ, морської піхоти чи інших родів ЗСУ. Його статус — підрозділ активних дій у складі ГУР, а з вересня 2025 року — у складі Департаменту активних операцій ГУР.

Різниця принципова: регулярні частини ЗСУ мають стандартну структуру, підпорядкування і звітність за військовими статутами. Підрозділи ГУР працюють за іншою логікою, з акцентом на розвідку, спеціальні операції та активні дії. Публічно керівництво ГУР (зокрема колишній очільник Кирило Буданов) називало «Кракен» одним із найбільш боєздатних формувань, але без розкриття внутрішньої організації.

Реорганізація 2025 року

У вересні 2025 року відбулася реорганізація. Частина особового складу на чолі із засновниками Костянтином Немічевим і Сергієм Величком вийшла зі складу ГУР і стала ядром 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен» (іноді з додаванням «1654» — на честь року заснування Харкова). Цей полк увійшов до 3-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ. Одночасно основне формування залишилося як Підрозділ активних дій «Кракен» у Департаменті активних операцій ГУР.

Підрозділ Належність Статус з вересня 2025 Основний фокус (з відкритих джерел) Підрозділ активних дій «Кракен» ГУР МО, Департамент активних операцій Діє як спецпідрозділ розвідки Розвідувально-диверсійні та активні дії 21-й окремий полк безпілотних систем «Кракен» Сухопутні війська ЗСУ, 3-й армійський корпус Регулярний полк ЗСУ Безпілотні системи, FPV, розвідка та ураження

Джерело: відкриті дані MilitaryLand.net та публікації за 2025–2026 роки.

Таким чином, пошуковий запит «Кракен ЗСУ» може стосуватися як історичного зв’язку через Міністерство оборони, так і нового полку, який уже формально входить до ЗСУ. Оригінальний підрозділ, відомий з 2022 року, залишається в структурі ГУР.

Що про підрозділ відомо з відкритих джерел

Публічно підтверджено участь у обороні Харкова (лютий–березень 2022), звільненні низки населених пунктів Харківщини під час контрнаступу (зокрема Балаклії, Вербівки, частин Куп’янська), діях на Соледарському та Бахмутському напрямках у 2022–2023 роках, а також на Куп’янському і Запорізькому напрямках пізніше. Офіційні канали ГУР і підрозділу публікують загальні звіти про виконання завдань без розкриття тактики.

Чисельність у відкритих оцінках MilitaryLand та інших оглядачів називають на рівні полку (приблизно 500–1500 осіб у різні періоди). Точні дані відсутні. Відбір до підрозділу, за інтерв’ю командирів у РБК-Україна, передбачає перевірку мотивації, досвіду, відсутність кримінального минулого та близьких родичів на окупованих територіях чи в РФ. Це стандартні для спецпідрозділів обмеження, підтверджені публічно.

Найсильніше заперечення, яке лунає в дискусіях: «Якщо це не ЗСУ, то навіщо його взагалі згадувати поряд із Силами оборони». Фактично підрозділи ГУР виконують бойові завдання в загальній системі оборони, координуються з частинами ЗСУ і публічно визнаються керівництвом держави. Відмінність полягає лише в підпорядкуванні й характері завдань, а не в статусі «чужих» сил. Дані про конкретні операції 2024–2026 років обмежені офіційними релізами ГУР і не містять оперативних подробиць.

Як перевіряти новини про «Кракен»

Офіційні повідомлення публікують канали ГУР МО України та сам підрозділ (Telegram, сайт kraken-gur.army). Українські медіа (РБК-Україна, УНІАН та інші) спираються на ці джерела або на прямі коментарі. Будь-які твердження про склад, командування, втрати чи плани, які з’являються лише в анонімних каналах чи російських ресурсах, залишаються непідтвердженими.

Перевіряйте першоджерело: чи є посилання на офіційний канал ГУР або підрозділу, чи це переказ без підтвердження.

Дивіться дату і контекст: після реорганізації 2025 року важливо розуміти, про який саме «Кракен» ідеться — ГУР чи полк ЗСУ.

Ігноруйте сенсаційні деталі про «секретні операції» без офіційного підтвердження — такі дані зазвичай не розкриваються публічно з міркувань безпеки.

Цей підхід зменшує ризик поширення чуток. Відкриті джерела дають загальну картину участі в бойових діях 2022–2023 років і статусу на 2025–2026 роки, але не замінюють оперативну інформацію, якої в публічному доступі немає.

Чи можна вважати «Кракен» частиною ЗСУ

Оригінальний підрозділ активних дій — ні, він входить до ГУР МО. Новий 21-й полк безпілотних систем «Кракен» — так, він є частиною Сухопутних військ ЗСУ з вересня 2025 року. Зв’язок через Міністерство оборони пояснює, чому в пошуку і новинах з’являється формулювання «Кракен ЗСУ», але точне підпорядкування різне.

Яка чисельність і що відомо про командування

Відкриті оцінки називають чисельність на рівні полку. Конкретні цифри не публікуються. Серед публічно згадуваних осіб — засновники Костянтин Немічев і Сергій Величко (після 2025 року пов’язані з полком ЗСУ) та командири з позивними, які давали інтерв’ю. Деталі поточного командування ГУР-підрозділу в відкритих джерелах обмежені.

Як орієнтуватися в новинах про «Кракен» завтра

Якщо ви бачите повідомлення про «Кракен» — спочатку перевірте, чи це офіційний канал ГУР або українське медіа з посиланням на нього. Це займає кілька хвилин і відсікає більшість неперевірених тверджень. Якщо інформація стосується безпілотних систем і 3-го корпусу — мова, ймовірно, про полк ЗСУ, а не про оригінальний підрозділ ГУР.

Для тих, хто цікавиться можливістю служби: рекрутинг до підрозділів ГУР і полку ЗСУ відбувається через офіційні канали. Умови відбору (перевірка даних, мотивація) публічно описані в інтерв’ю, але остаточне рішення приймають всередині структури. Строки розгляду анкет у відкритих джерелах не вказані — вони залежать від потреби й перевірки.

Якщо новина виглядає сенсаційно і не має підтвердження від ГУР чи Міністерства оборони — краще почекати офіційного коментаря. За останні роки саме офіційні релізи давали найточнішу картину статусу підрозділу, а чутки про склад чи операції залишалися непідтвердженими.