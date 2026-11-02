Купол РЕБ над Києвом розгорнули за кілька тижнів

Обладнання й антени для захисту столиці від дистанційно керованих дронів встановили на багатьох сотнях локацій. Розгортання системи радіоелектронної боротьби тривало кілька тижнів.

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Флеш Бескрестнов повідомив, що російські військові почали використовувати на реактивних «Шахедах» МЕШ-радіозв’язок. Він давав змогу операторам із території РФ шукати цілі та керувати безпілотниками в реальному часі.

Систему встановлювали цілодобово

До виготовлення та монтажу РЕБ залучили всіх основних вітчизняних виробників. Роботи виконували цілодобово, а операцію координували Генштаб, Міноборони, МВС, РНБО та підрозділи ЗСУ під особистим контролем президента України.

Своєчасне розгортання купола змусило противника взяти паузу та шукати нові технічні рішення для модернізації своїх безпілотників.

Так описав результат операції Сергій Флеш Бескрестнов.