Курник рецепт: простий домашній пиріг

Курник — це закритий пиріг з курячою начинкою, який готується з простого тіста на сметані та начинки з курки, картоплі й цибулі за 2–2,5 години.

Рецепт підходить для домашньої духовки без спеціального обладнання. Тісто виходить м’яким і тримає форму, а начинка пропікається разом із ним. Результат залежить від товщини шару начинки, розміру форми та точності температури: при 180 °C пиріг діаметром 24–26 см потребує 60–70 хвилин.

Ми зібрали перевірені пропорції й послідовність, щоб ви отримали соковиту начинку й рум’яну скоринку з першого разу. Заміни прості: сметану можна замінити кефіром тієї ж кількості, а курячі стегна — філе, якщо зменшити час випікання на 10 хвилин.

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1. Інгредієнти для тіста й начинки

Відміряйте продукти заздалегідь. Тісто замішується швидко, але начинка потребує нарізки. На 6–8 порцій беріть форму діаметром 24–26 см. Борошно просійте, масло залиште холодним.

Компонент Кількість Примітка Борошно пшеничне 500 г Просіяне, можна додати 20–30 г, якщо тісто липне Вершкове масло 150 г Холодне, нарізане кубиками Сметана 200 мл 20–25 % жирності, кімнатної температури Яйце 1 шт. Для тіста Розпушувач 1 ч. л. Або 0,5 ч. л. соди, погашеної оцтом Сіль 0,5 ч. л. У тісто Курячі стегна без кісток 500 г Нарізати кубиками 1,5–2 см Картопля 400 г Тонкі пластинки або дрібні кубики Цибуля 2 шт. Дрібно нарізана Вершкове масло для начинки 30 г Кубиками поверх начинки Сіль, чорний перець за смаком Приблизно 1 ч. л. солі на всю начинку

Ці пропорції дають пиріг середньої щільності. Якщо хочете більше начинки, збільште курку й картоплю на 100 г кожну і візьміть форму на 2 см більшу. Занадто багато рідини від овочів робить низ мокрим — тому картоплю нарізайте тонко і не соліть її окремо заздалегідь.

2. Тісто та куряча начинка

Змішайте в мисці просіяне борошно, розпушувач і сіль. Додайте холодне масло і розітріть пальцями в крихту. Влийте сметану і яйце. Замісіть тісто руками 3–4 хвилини до однорідності. Воно має бути м’яким, але не липнути до рук. Загорніть у плівку і покладіть у холодильник на 20–30 хвилин.

Поки тісто відпочиває, підготуйте начинку. Курячі стегна промийте, обсушіть і наріжте кубиками. Картоплю очистіть і наріжте тонкими пластинами або дрібними кубиками. Цибулю дрібно порубайте. Змішайте все в мисці, посоліть і поперчіть. Додайте кубики масла. Не перемішуйте надто довго — шари мають залишитися помітними.

Важливо: сиру курку кладіть шматками не більшими за 2 см. Більші шматки можуть залишитися сирими всередині, коли скоринка вже рум’яна.

Начинка готова, коли всі компоненти рівномірно розподілені і трохи зволожилися від цибулі. Не віджимайте картоплю і не зливайте сік — він потрібен для соковитості.

3. Складання та випікання курника

Розігрійте духовку до 180 °C. Форму змастіть маслом або застеліть пергаментом. Тісто розділіть на дві частини: більшу (приблизно 2/3) — на низ, меншу — на верх. Розкатайте більшу частину на 3–4 мм і викладіть у форму так, щоб бортики піднімалися на 4–5 см.

Викладіть начинку рівним шаром. Накрийте меншим пластом тіста. Защипніть краї щільно, як вареник: складіть край нижнього тіста на верхній і притисніть пальцями. Якщо край погано тримається, начинка витече і низ підгорить. Але на відміну від вареника, тут тісто печеться сухим жаром, тому край робіть не надто товстим — інакше він залишиться сирим.

У центрі верхнього тіста зробіть отвір діаметром 1,5–2 см ножем. Через нього влийте 1–2 столові ложки води або бульйону. Змастіть верх збитими жовтком. Випікайте 60–70 хвилин. Готовність визначайте за рівномірно золотистою скоринкою і тим, що через отвір не виходить рожева рідина від курки. За рекомендаціями з безпечності харчових продуктів м’ясо птиці має досягти внутрішньої температури не нижче 74 °C, але в пирозі орієнтуйтесь на час і колір.

Типова помилка — відсутність отвору. Пара збирається всередині, низ стає мокрим, а верх може тріснути. Якщо скоринка темніє занадто швидко, накрийте пиріг фольгою на останні 15 хвилин.

4. Подача й зберігання

Дістаньте курник з духовки і дайте йому постояти в формі 15–20 хвилин. За цей час сік розподіляється, а тісто трохи зміцнюється. Нарізайте гострим ножем на порції. Якщо нарізати одразу, начинка витече і порції розваляться.

Залишки зберігайте в холодильнику до 3 діб у закритому контейнері. Розігрівайте в духовці при 160 °C протягом 12–15 хвилин, накривши фольгою, щоб скоринка не пересохла. У мікрохвильовій печі начинка стає м’якшою, але тісто може втратити хруст.

Що це означає для вас завтра. Якщо ви почнете готувати о 17:00, до 19:30 пиріг буде готовий до вечері на 6–8 осіб. Залишки на наступний день розігрієте за 15 хвилин і отримаєте ситний обід без додаткових покупок. Один такий курник закриває потребу в гарячій страві на два дні при мінімальних витратах часу після першого приготування.