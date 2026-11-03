Кутя рецепт: пропорції, етапи та послідовність приготування

З 200 г цільної пшениці після восьмигодинного замочування й варіння протягом 45–60 хвилин виходить близько 1,1 кг готової куті — порція на шість-вісім осіб. Це число складається з маси звареного зерна (приблизно 500 г після поглинання води), 100 г перетертого маку, 160 г горіхів і родзинок та 60 г меду з рідиною. Зміни в кількості горіхів чи меду зміщують і вихід, і калорійність, яка за такою розкладкою становить близько 208 ккал на 100 г.

Послідовність етапів визначає результат, бо цільне зерно потребує часу на гідратацію, інакше варіння розтягується на кілька годин, а зерно лишається твердим усередині. Ми зібрали чіткі кількості для однієї порції, ознаки готовності без жорстких хвилин і правила поєднання складників, щоб кутя вийшла пружною, солодкою в міру й придатною до зберігання.

Далі — етапи від продуктів до подачі, з поясненням, де кроки можуть накладатися чи затягуватися.

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1. Продукти й пропорції

Основний рецепт розрахований на 200 г пшениці й дає близько 1,1 кг готової страви. Ці кількості взяті з кулінарної розкладки, де вода для варіння — з запасом, а солодкість регулюється медом. Заміни позначені окремо, щоб не змішувати їх із базою.

Складник Кількість Примітка Пшениця цільна (для куті) 200 г Нешліфована потребує замочування; шліфована — менше Вода для варіння 1 л Зайве злити після готовності Мак харчовий (блакитний) 100 г Запарити й перетерти до молочка Мед 60 г (3 ст. л.) Розчинити в теплій рідині Волоські горіхи 80 г Подрібнити; можна підсмажити Родзинки світлі 80 г Запарити окропом Узвар або переварена вода 150 мл Для бажаної консистенції Сіль дрібка У воду для варіння

Джерело: deluxe.com.ua, 2026.

Шліфовану пшеницю з наборів для куті можна не замочувати на всю ніч або обмежитися 1–2 годинами. Горіхи й родзинки — не обов’язкові; без них калорійність падає приблизно до 170 ккал на 100 г, але зникає хрускіт. Рис чи перловка — окремі варіанти, їх не змішуємо з пшеничною основою без маркування.

2. Підготовка зерна

Цільне зерно перед варінням промивають кілька разів, поки вода не стане прозорою, і заливають холодною водою у співвідношенні приблизно 1:4. Залишають на 6–12 годин, найзручніше на ніч при кімнатній температурі. За цей час зерна набухають, оболонка розм’якшується, і час варіння скорочується.

Готовність до наступного етапу перевіряють на дотик: зерна стали більшими, але ще твердими всередині. Воду зливають, зерно промивають ще раз. Шліфована крупа може обійтися без тривалого замочування — тоді просто промивають і ставлять варити. Якщо замочування пропустили, варіння цільної пшениці може затягнутися до 1,5–2 годин або довше.

3. Варіння основи

Підготовлену пшеницю заливають свіжою водою (близько 1 л на 200 г), додають дрібку солі, доводять до кипіння на середньому вогні й знімають піну. Потім зменшують вогонь до мінімуму, накривають кришкою й варять, поки зерно не стане м’яким. Час після закипання зазвичай становить 45–60 хвилин для замоченої цільної пшениці, але залежить від сорту й свіжості зерна.

Ознаки готовності — зерно легко розкушується, частина зерен лопається й відкриває світлу серцевину, але маса не перетворюється на пюре. Якщо вода википає раніше, доливають окріп. Зайву рідину зливають. Шліфована пшениця часто готова за 30–50 хвилин. Точний час не фіксуємо, бо він змінюється від партії до партії; орієнтир — проба на смак.

4. Мак, мед і поєднання складників

Мак промивають, заливають окропом і залишають на 15–30 хвилин, потім воду зливають. Перетирають у макітрі, блендері чи м’ясорубці до появи світлішого «молочка». Родзинки запарюють окропом на 5–10 хвилин і зливають. Горіхи подрібнюють.

Мед розводять у теплій (не гарячій) перевареній воді чи узварі, щоб зберегти смак і уникнути бродіння. Зварену пшеницю охолоджують до теплої, змішують із маком, горіхами й родзинками, потім додають медовий сироп. Консистенцію регулюють рідиною: густіша тримає форму, рідша більше нагадує традиційну «мокрішу». Заміни меду цукром можливі, але тоді смак стає плоскішим; їх застосовуємо окремо.

5. Подача й відповіді про кутю

Кутю подають охолодженою або теплою. Якщо готуєте наперед, тримайте компоненти окремо: зварене зерно, перетертий мак і сухофрукти в холодильнику, а змішуйте за кілька годин до подачі. У закритому посуді в холодильнику готову кутю варто зберігати недовго; довше з’являється ризик скисання, особливо за великої кількості меду й сухофруктів. Заморожування не рекомендуємо — зерно втрачає пружність.

Консистенція регулюється узваром чи водою перед самою подачею. Якщо страва загусла за ніч, додайте трохи теплої рідини й перемішайте.

Запитання про приготування та зберігання куті

Які продукти потрібні для куті та в яких пропорціях?

База — 200 г цільної пшениці, 100 г маку, 60 г меду, 80 г горіхів і 80 г родзинок плюс близько 1 л води на варіння. Це дає близько 1,1 кг готової страви. Кількості можна масштабувати пропорційно; мед і горіхи регулюють за смаком.

Як підготувати зерно перед варінням?

Промийте кілька разів, залийте холодною водою й залиште на 6–12 годин. Потім злийте воду й промийте ще раз. Для шліфованої крупи достатньо короткого промивання.

Як зрозуміти, що зернова основа готова?

Зерно м’яке всередині, частина лопається, але маса не розпадається на кашу. Пробу знімайте за 5–10 хвилин до очікуваного кінця варіння.

Коли додавати мак, мед та інші складники?

Мак, горіхи й родзинки — після того, як пшениця зварилася й трохи охолола. Мед розводьте в теплій рідині й додавайте в останню чергу, щоб не перегрівати.

Чи можна приготувати кутю заздалегідь і як її зберігати?

Так. Зваріть зерно й підготуйте мак за день, а змішайте в день подачі. Готову страву тримайте в закритому контейнері в холодильнику до 3–5 днів і перевіряйте запах перед вживанням.

Що це означає для вас завтра: якщо плануєте кутю на четверо, візьміть половину порції — 100 г пшениці, 50 г маку, 30 г меду. Замочіть зерно ввечері напередодні, зваріть уранці за 45–60 хвилин, підготуйте мак паралельно й змішайте вдень. Поставте в холодильник до вечора — страва буде пружною й без ризику скисання. У київських супермаркетах і еко-крамницях пшениця для куті в пачках по 400 г коштує орієнтовно 30–60 грн залежно від бренду й органічності; цього вистачить на дві такі порції.