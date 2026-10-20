Квашені помідори з гірчицею: покроковий рецепт

Квашені помідори з гірчицею готують із щільних томатів, які заливають холодним розсолом із сухим гірчичним порошком і витримують 2–5 днів при кімнатній температурі, після чого переносять у холод. Результат залежить від температури приміщення, щільності плодів і точності пропорцій: при +18…+22 °C активне бродіння стартує за 24–48 годин, а повна готовність настає через 7–14 днів. Гірчичний порошок (не готова гірчиця) додає пікантність і знижує ризик плісняви на поверхні.

Ми зібрали консенсусні пропорції з кількох кулінарних джерел 2025–2026 років: на 1 л води беруть 2 столові ложки солі, 1 столову ложку цукру та 1 столову ложку сухого гірчичного порошку. Для стандартної 3-літрової банки це означає приблизно 1,5 л розсолу. Якщо сіль зменшити нижче цього рівня, ферментація сповільнюється і плоди можуть стати м’якими; якщо перевищити — смак буде надто солоним.

Помідори мають бути щільними, середнього розміру, без тріщин і перезрілості. Сорти типу «сливка» тримають форму краще за м’які салатні. Весь процес займає 15–20 хвилин активного часу плюс очікування.

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1. Продукти й посуд

Для однієї 3-літрової банки або еквівалентної ємності потрібні такі складники:

щільні помідори — 1,7–2 кг (стільки, скільки поміститься без сильного притискання);

вода питна холодна — 1,5 л;

сіль кам’яна без йоду — 3 столові ложки;

цукор — 1,5 столові ложки;

гірчичний порошок сухий — 1,5 столові ложки;

часник — 4–6 зубчиків;

кріп (парасольки або зелень) — 2–3 пучки;

листя хрону — 2–3 штуки або шматок кореня;

листя вишні чи смородини — по 3–4 штуки (за бажанням).

Посуд: чиста скляна банка, пластикове відро або емальована ємність із кришкою. Метал без емалі не підходить — розсіл може вступити в реакцію. Помідори краще брати одного розміру: великі розрізають навпіл, дрібні залишають цілими. Якщо плоди м’які, вони швидше втрачають форму, навіть при правильному розсолі.

2. Підготовка помідорів і розсолу

Помідори промийте під проточною водою й обсушіть. Біля плодоніжки зробіть 2–3 проколи зубочисткою — це прискорює проникнення розсолу й знижує ризик тріскання шкірки. Зелень і листя теж промийте. Часник очистіть і розріжте навпіл.

Розсіл готують у холодній воді: розчиніть сіль і цукор, потім всипте гірчичний порошок і добре розмішайте до однорідності. Кип’ятити не потрібно — гарячий розсіл змінює текстуру плодів і сповільнює природне бродіння. На 1,5 л води це займає 3–5 хвилин. Перевірте, щоб на дні не залишилося нерозчинених крупинок солі.

Важливо Гірчицю використовують виключно сухий порошок. Готова гірчиця з оцтом або олією змінює кислотність і може зупинити ферментацію. Розсіл має повністю покривати помідори; якщо плоди спливають, потрібен чистий гніт.

3. Закладання в банку

На дно ємності покладіть частину хрону, кропу та листя. Далі щільно, але без сильного тиску, укладіть помідори, перекладаючи часником і рештою зелені. Верхній шар краще сформувати з листя хрону — він додатково стримує плісняву.

Залийте холодним розсолом так, щоб рідина була на 1–2 см вище плодів. Якщо помідори спливають, притисніть їх чистою тарілкою або пакетом із водою. Ємність накрийте кришкою негерметично або марлею — під час бродіння виділяється газ, який має виходити. Поставте банку на глибоку тарілку: у перші дні розсіл може злегка підтікати.

4. Заквашування та ознаки готовності

Залиште ємність при +18…+24 °C на 2–5 днів. Перші бульбашки й легка мутність розсолу з’являються зазвичай на другу добу — це ознака роботи молочнокислих бактерій. Раз на день перевіряйте, чи плоди повністю під рідиною, і знімайте білу плівку, якщо вона з’явилася (при правильній кількості гірчиці це рідкість).

Готовність визначають за смаком: помідор має бути пружним, з виразною кислинкою й ароматом зелені, без сирої серцевини. При кімнатній температурі дегустацію починають з 5-го дня. Якщо смак уже влаштовує, переносять у холодильник або прохолодне місце (+2…+8 °C). Повна витримка для насиченішого смаку триває 10–20 днів. При температурі нижче +16 °C процес подовжується на 3–5 днів.

На практиці типова ситуація така: 1,8 кг помідорів «сливка» в 3-літровій банці з 1,5 л розсолу за пропорцією 2:1:1 стоять 3 дні при +20 °C. Розсіл стає помірно мутним, з’являється кислуватий запах. Після перенесення в холодильник на 7-й день плоди вже мають характерний квашений смак і залишаються щільними. Якщо пропустити перевірку на 4–5-й день, кислотність може стати сильнішою за бажану.

5. Зберігання й подавання

Після досягнення потрібної кислинки банку закривають щільніше й ставлять у холод. При +2…+6 °C помідори зберігають форму та смак 2–4 місяці, якщо весь час залишаються під розсолом. Температура вище +10 °C продовжує бродіння й робить плоди м’якішими. Перед подачею їх можна охолодити додатково.

Подають як самостійну закуску або до м’яса, картоплі чи каш. Розсіл використовують окремо — він набуває пряного смаку. Якщо на поверхні з’явилася пліснява, верхній шар знімають, а плоди під ним перевіряють; за різними оцінками, нижні можуть залишатися придатними завдяки гірчиці.

Типові помилки: використання м’яких помідорів (вони розпадаються до 10-го дня), недостатнє покриття розсолом (з’являється пліснява) і герметичне закриття в перші дні (тиск газу може відкрити кришку). Якщо кілька умов не виконано — наприклад, температура була нижчою за 18 °C і плоди не проколоті — просто продовжте витримку на 3–4 дні й спробуйте знову.

Для розрахунку на одну банку: 1,8 кг помідорів, 1,5 л води, 3 ст. л. солі, 1,5 ст. л. цукру, 1,5 ст. л. гірчиці. Активний час — 20 хвилин, очікування при кімнатній температурі — 3 дні, потім 7 днів у холоді. Через 10 днів від старту ви отримуєте приблизно 1,5–1,6 кг готової закуски (частина маси йде в розсіл).

Що це означає для вас завтра: якщо почати сьогодні вранці, через три дні вже можна перевірити перші ознаки бродіння, а через тиждень — зняти пробу й вирішити, чи переносити в холодильник, чи залишити ще на кілька днів для більшої кислинки. Пропорції розсолу залишаються незмінними незалежно від того, чи робите ви одну банку, чи кілька.