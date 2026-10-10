Кияни можуть залишатися без світла до 18 годин на добу

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко описав можливі сценарії перебоїв з електропостачанням у Києві цієї зими. Тривалість відключень залежатиме від масштабів російських атак, пошкоджень енергетичної інфраструктури та швидкості ремонтів.

Що може змінитися для мешканців столиці

За м’якого сценарію світла може не бути приблизно 4–6 годин на добу.

Аварійні відключення за такого варіанта можливі орієнтовно раз на 2–3 тижні; між ними можуть діяти планові графіки.

У найскладнішому сценарії електроенергію можуть подавати короткими періодами, а відключення триватимуть до 18 годин на добу.

Насамперед живлення намагатимуться зберігати для лікарень, систем водо- й теплопостачання, зв’язку, аварійних служб та критичної інфраструктури.

Навіть за найгіршого розвитку подій тривала відсутність опалення в усьому Києві, за оцінкою Харченка, малоймовірна.

За м’якого сценарію можливі локальні аварії та раптові зміни графіків через нові удари, перевантаження мереж або несправності. Тривалість відключень може відрізнятися залежно від району, навантаження та ремонтних робіт. За масованих атак перебої здатні вплинути на роботу насосів, водопостачання, зв’язку, громадського транспорту, магазинів і медичних установ; окремі райони можуть тимчасово мати проблеми з водою або теплом.

Пошкоджені об’єкти теплопостачання можуть ремонтувати поетапно, а навантаження — частково перерозподіляти між різними джерелами тепла. Додатковим резервом мають стати мобільні котельні та генератори, які можуть підтримувати температуру в лікарнях, школах, пунктах допомоги й окремих житлових будинках. Пункти незламності та мобільні джерела живлення також можуть забезпечувати обігрів, заряджання гаджетів і доступ до зв’язку.

Мешканцям радять мати вдома ліхтарі, батарейки, заряджені павербанки, питну воду, ліки та продукти, що не потребують тривалого приготування. Власникам автономного опалення варто врахувати, що котлам може бути потрібна електроенергія для насосів та автоматики. Графіки можуть змінюватися протягом дня, а генератори не можна використовувати в квартирах, на балконах і в закритих приміщеннях.