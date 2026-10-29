Кияни побачать роботи єврейських митців українського театру

У Києві 4 листопада 2026 року відкриється виставка «Спільна сцена» про єврейських митців українського театру. Експозицію представлять у Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України. Про відкриття повідомила Галерея сценографії у дописі у Facebook.

Які роботи покажуть на виставці?

В експозиції представлять роботи семи митців, які від початку ХХ століття створювали сценографію та костюми для українського театру. Серед названих авторів — Марко Епштейн, Нісон Шифрін, Матвій Драк, Михайло Френкель, Михайло Глейзер і Віктор Гукайло.

Окрему увагу в анонсі приділили роботам Глейзера. Він створював костюми до постановок «Енеїда» і «Тев’є» режисера Сергія Данченка в Театрі імені Івана Франка.

Хто підготував проєкт і що стане його центром?

Одним із центральних творів виставки буде вертеп Ірини Уварової для моновистави Шарля Фойєрбегра, створений у 1990-х роках. Кураторами «Спільної сцени» стали доктор культурології Сергій Руденко та дослідниця українського театрального авангарду Тетяна Руденко.

Проєкт реалізують у партнерстві з ЮНЕСКО в межах ініціативи зі збереження єврейської документальної спадщини в Україні. Його підтримує та фінансує Європейський Союз.