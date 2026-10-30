Київ: 31 жовтня перекриють частину Новокостянтинівської

Водіям у Подільському та Оболонському районах 31 жовтня потрібно врахувати об’їзд: на вулиці Новокостянтинівській тимчасово зупинять рух усіх видів транспорту. Обмеження біля вулиці Корабельної триватиме орієнтовно з 08:00 до 20:00 через ремонт шляхопроводу.

Що зміниться для водіїв

Рух перекриють на ділянці Новокостянтинівської біля вулиці Корабельної.

Об’їхати закриту ділянку пропонують вулицями Миколи Кравченка та Вікентія Хвойки.

КМДА закликає врахувати обмеження під час планування поїздок Подільським та Оболонським районами.

Південним мостом уже пропускають автомобілі масою до 10 тонн однією смугою з лівого берега на правий; 30 жовтня мають відкрити рух у зворотному напрямку.

Про перекриття повідомила Патрульна поліція. Роботи на Новокостянтинівській пов’язані з ремонтом шляхопроводу. У столиці тривають планові й аварійні ремонти мостів та шляхопроводів у межах підготовки дорожньо-транспортної інфраструктури до зимового періоду.

Рух Південним мостом у напрямку з правого берега на лівий планують відкрити 30 жовтня.