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Транспорт

Київ: 31 жовтня перекриють частину Новокостянтинівської

Оксана Дорошенко 1 хв читання 3
Дорожники ремонтують проїжджу частину біля тимчасових знаків дорожніх робіт.

Водіям у Подільському та Оболонському районах 31 жовтня потрібно врахувати об’їзд: на вулиці Новокостянтинівській тимчасово зупинять рух усіх видів транспорту. Обмеження біля вулиці Корабельної триватиме орієнтовно з 08:00 до 20:00 через ремонт шляхопроводу.

Що зміниться для водіїв

  • Рух перекриють на ділянці Новокостянтинівської біля вулиці Корабельної.
  • Об’їхати закриту ділянку пропонують вулицями Миколи Кравченка та Вікентія Хвойки.
  • КМДА закликає врахувати обмеження під час планування поїздок Подільським та Оболонським районами.
  • Південним мостом уже пропускають автомобілі масою до 10 тонн однією смугою з лівого берега на правий; 30 жовтня мають відкрити рух у зворотному напрямку.

Про перекриття повідомила Патрульна поліція. Роботи на Новокостянтинівській пов’язані з ремонтом шляхопроводу. У столиці тривають планові й аварійні ремонти мостів та шляхопроводів у межах підготовки дорожньо-транспортної інфраструктури до зимового періоду.

Рух Південним мостом у напрямку з правого берега на лівий планують відкрити 30 жовтня.

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