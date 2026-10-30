Київ: 31 жовтня перекриють частину Новокостянтинівської
Водіям у Подільському та Оболонському районах 31 жовтня потрібно врахувати об’їзд: на вулиці Новокостянтинівській тимчасово зупинять рух усіх видів транспорту. Обмеження біля вулиці Корабельної триватиме орієнтовно з 08:00 до 20:00 через ремонт шляхопроводу.
Що зміниться для водіїв
- Рух перекриють на ділянці Новокостянтинівської біля вулиці Корабельної.
- Об’їхати закриту ділянку пропонують вулицями Миколи Кравченка та Вікентія Хвойки.
- КМДА закликає врахувати обмеження під час планування поїздок Подільським та Оболонським районами.
- Південним мостом уже пропускають автомобілі масою до 10 тонн однією смугою з лівого берега на правий; 30 жовтня мають відкрити рух у зворотному напрямку.
Про перекриття повідомила Патрульна поліція. Роботи на Новокостянтинівській пов’язані з ремонтом шляхопроводу. У столиці тривають планові й аварійні ремонти мостів та шляхопроводів у межах підготовки дорожньо-транспортної інфраструктури до зимового періоду.
Рух Південним мостом у напрямку з правого берега на лівий планують відкрити 30 жовтня.