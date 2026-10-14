Київ: аварія знеструмила частину будинків правого берега

«Частина домівок на правому березі залишилася без світла через аварію», — повідомили в ДТЕК. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

«Енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», — повідомили в ДТЕК.

Раніше через нічний обстріл у п’яти районах столиці вводили аварійні відключення електроенергії. Графіки відключень наразі не діють.

Тимчасові перебої з транспортом і водою

Через нестачу напруги в енергосистемі в частині Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів тимчасово зупинили електротранспорт. Не працюють фунікулер і трамваї №1 та №3, повідомили в КМДА.

Знеструмлення водопровідних об’єктів спричинило перебої з водою у трьох районах. У верхній частині Печерського району води тимчасово немає, у нижній — знижений тиск. Перебої з тиском також є в частині Солом’янського та Шевченківського районів.

Фахівці «Київводоканалу» разом з енергетиками працюють над відновленням водопостачання. Унаслідок нічного обстрілу Києва в Деснянському районі загинули троє жінок.