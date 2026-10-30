Київ: двох людей підозрюють у вбивстві пенсіонера біля вокзалу

У недобудованій будівлі паркінгу на площі Вокзальній загинув 67-річний киянин. Поліція затримала двох підозрюваних, повідомила поліція Києва.

За версією слідства, під час конфлікту 27-річна жінка та її 37-річний знайомий завдали чоловікові численних ударів руками й ногами по всьому тілу. Коли вони зрозуміли, що потерпілий не подає ознак життя, то втекли.

Що відомо про затриманих

Правоохоронці розшукали жінку та чоловіка і затримали їх. Обом оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

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Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Запобіжний захід підозрюваним суд обрав за клопотанням слідчих.

Їх узяли під варту без права внесення застави. Інцидент стався у недобудованій будівлі паркінгу на площі Вокзальній.

Фото: Національна поліція України