Київ: двох людей підозрюють у вбивстві пенсіонера біля вокзалу
У недобудованій будівлі паркінгу на площі Вокзальній загинув 67-річний киянин. Поліція затримала двох підозрюваних, повідомила поліція Києва.
За версією слідства, під час конфлікту 27-річна жінка та її 37-річний знайомий завдали чоловікові численних ударів руками й ногами по всьому тілу. Коли вони зрозуміли, що потерпілий не подає ознак життя, то втекли.
Що відомо про затриманих
Правоохоронці розшукали жінку та чоловіка і затримали їх. Обом оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.
Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Запобіжний захід підозрюваним суд обрав за клопотанням слідчих.
Їх узяли під варту без права внесення застави. Інцидент стався у недобудованій будівлі паркінгу на площі Вокзальній.
Фото: Національна поліція України