Київ: дитині із синдромом Аперта провели операцію

Дитині із синдромом Аперта провели операцію, під час якої створюють додатковий простір для структур головного мозку. У Києві виконали потиличну дистракцію — складне нейрохірургічне втручання.

Під час операції лікарі встановили спеціальні дистрактори. Вони дають змогу поступово збільшувати об’єм задньої частини черепа.

Операцію виконала команда нейрохірургів

Такі втручання є важливим етапом лікування дітей із синдромальним краніосиностозом. Операцію виконала команда фахівців на чолі з нейрохірургом вищої категорії, кандидатом медичних наук Вадимом Зябченком.

Про операцію повідомили в Дитячій клінічній лікарні №2. Там маленькому пацієнту побажали швидкого відновлення, міцного здоров’я та щасливого дитинства.