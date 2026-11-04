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Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

ЖКГ

Київ: екстрені відключення тривають, графіки не діють

Тарас Лимаренко 1 хв читання 4
Жінка освітлює кімнату лампою поруч із зображенням енергетиків на опорі ЛЕП.

Для киян це означає, що час відключень світла наразі не визначений графіками: у столиці продовжують діяти екстрені обмеження. Перейти на планові графіки поки не вдається.

Екстрені відключення відбуваються за командою Укренерго. Скасувати їх у Києві поки не можуть, повідомили в ДТЕК 4 листопада.

Енергетики стабілізують систему

Фахівці працюють над стабілізацією ситуації безперервно, зокрема коли не лунає повітряна тривога. Графіки відключення електроенергії наразі не діють.

У столиці частково відновили водопостачання, однак екстрені відключення електроенергії досі тривають.

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