Київ: екстрені відключення тривають, графіки не діють
Для киян це означає, що час відключень світла наразі не визначений графіками: у столиці продовжують діяти екстрені обмеження. Перейти на планові графіки поки не вдається.
Екстрені відключення відбуваються за командою Укренерго. Скасувати їх у Києві поки не можуть, повідомили в ДТЕК 4 листопада.
Енергетики стабілізують систему
Фахівці працюють над стабілізацією ситуації безперервно, зокрема коли не лунає повітряна тривога. Графіки відключення електроенергії наразі не діють.
У столиці частково відновили водопостачання, однак екстрені відключення електроенергії досі тривають.