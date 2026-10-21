Київ і область: залізниця встановила 33 мобільні укриття

На залізничних об’єктах Києва та області вже є 33 мобільні укриття, тоді як столична влада встановила в місті чотири. «Укрзалізниця» планує облаштувати ще 128 укриттів у столиці й області та майже 650 — в інших регіонах.

Де залізниця встановлює укриття?

Укриття розміщують біля критично важливих об’єктів, від яких залежить рух поїздів, а також на станціях без захисних споруд. Загалом від початку повномасштабної війни компанія встановила 434 укриття. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Скільки укриттів є у Києві та що планує влада?

У столиці налічують 4 365 захисних споруд, розрахованих більш ніж на 2,17 млн людей — приблизно половину киян. Серед них 3 801 найпростіше укриття, тобто підвал, 511 сховищ і чотири мобільні укриття. Загальна кількість споруд за час повномасштабної війни зменшилася на 163.

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Три мобільні укриття розташовані в Оболонському районі, одне — на Лісовому масиві; нове встановили біля зупинки на Берестейському проспекті. На укриття влада виділила понад 9,5 млрд грн на будівництво, реконструкцію та ремонт.

Наприкінці 2025 року 500 млн грн не використали через пізнє затвердження ДСТУ для таких споруд, тож гроші повернули до бюджету. На 2026 рік райдержадміністрації не подали бюджетних запитів, а КМДА відхилила пропозицію депутатів Київради знову виділити пів мільярда, назвавши її непершочерговою.

У жовтні 2026 року ситуація зрушила після позову Київської міської прокуратури до КМДА: «Київпастранс» оголосив тендер на 14 укриттів, також встановили один об’єкт коштом меценатів.