Київ: Кличко заявив про «замовників» мітингу за відставку

«Зрежисованими» назвав акцію за свою відставку мер Києва Віталій Кличко. Він заявив, що за протестом стоять «замовники» та «сценаристи» з центральної влади, і сказав про це в ефірі.

«Робиться все для того, щоб поставити військову адміністрацію, зробити ручне керування і побудувати вертикаль, знищити місцеве самоврядування», – пояснив Віталій Кличко.

Які аргументи навів мер

За словами Кличка, в уряді є група людей, які прагнуть усунути його з посади. Конкретних прізвищ тих, кого він вважає організаторами мітингів, мер не назвав.

Однією з ознак замовного характеру протесту Кличко назвав схожість гасел учасників із претензіями центральної влади. Серед них — критика підготовки до опалювального сезону. «Звідки ці висновки зроблені – не зрозуміло, тому що опалювальний сезон ще не почався, а хтось зробив висновки, що до опалювального сезону підготовки немає», – сказав він.

Раніше ми писали: Такер Карлсон: хто він і чим відомий

17 жовтня під будівлею КМДА кілька сотень людей вимагали відставки мера. Вони критикували підготовку до зими, знищення парків, відсутність укриттів і використання бюджету; учасники тримали плакати «Кличка у відставку!» та «Мер чи мародер?» і скандували «Київ без Кличка» та «Ганьба».

Водночас кілька людей прийшли підтримати Кличка з плакатами «Зеленський, руки геть від столиці» та «Кличко наш мер».