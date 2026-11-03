Київ: на Майдані провели акцію на підтримку Сил оборони
Близько сотні людей зібралися на Майдані Незалежності в Києві, щоб підтримати українських військових після сутичок у Петропавлівській Борщагівці Київської області. Акція тривала близько пів години.
Захід організували родичі та друзі військовослужбовців. До учасників також приєдналися бійці бригади «Азов».
На Майдані розгорнули великий жовто-блакитний плакат із написом «Я підтримую Сили оборони». Присутні виконали Державний Гімн і помолилися за країну.
Чому люди зібралися на Майдані
Учасниця акції Юлія, родом із Маріуполя, розповіла, що люди організувалися протягом однієї ночі. Приводом, за її словами, стали обурення ставленням до військових і поширення неправдивої інформації про події в Петропавлівській Борщагівці.
Акцію не присвячували конкретному підрозділу. Учасники хотіли показати єдність українців і підтримати Сили оборони на тлі спроб роз’єднати суспільство.
Напередодні в столичних пабліках з’явилися повідомлення, що в підвалі будівлі під Києвом нібито утримують близько 40 людей і до них не допускають медиків. Поліція Київщини повідомила, що в будинку в Петропавлівській Борщагівці перебувають військовослужбовці Нацгвардії, а правоохоронців викликали медики приватної швидкої. Вони заявили, що їм перешкоджають потрапити до людини. Поліція спростувала інформацію про незаконне утримання людей і загибель чоловіка.
Нацгвардія пообіцяла провести службове розслідування після подій у Петропавлівській Борщагівці. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.