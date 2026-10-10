Київ: на Оболоні ракета влучила в будівлю ресторану

В Оболонському районі ракета влучила в будівлю ресторану, а за іншою адресою її уламки впали у дворі житлового будинку. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Що сталося на Оболоні?

У районі пролунали вибухи. У повідомленні мера йдеться про два місця: будівлю ресторану, куди влучила ракета, та двір житлового будинку, де впали уламки.

Місцеві пабліки повідомляли, що ЗСУ змогли збити щонайменше одну ракету. Інформації про те, скільки ракет було збито загалом, у повідомленні немає.

Що відомо про пошкодження та постраждалих?

Київська міська військова адміністрація повідомила, що масштаби пошкоджень і дані про постраждалих уточнюють. Інформацію щодо наслідків атаки ще збирають.

КМВА просить усіх залишатися в укриттях до відбою тривоги. Віталій Кличко повідомив: «В Оболонському районі влучання в будівлю ресторану. За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали в дворі житлового будинку».