Київ починає подавати тепло до лікарень, шкіл і дитсадків

Із п’ятниці, 16 жовтня, тепло в Києві почнуть подавати до лікарень, шкіл і дитячих садків. Опалювальний сезон стартує частково, повідомив міський голова Віталій Кличко.

На першому етапі опалюватимуть заклади соціальної сфери. Підключення до тепла відбуватиметься за індивідуальними заявками керівників лікарень, шкіл і дитсадків.

Де поки не подаватимуть тепло

Виняток — частини Дніпровського та Дарницького районів. Там нещодавно пошкоджень зазнав енергетичний об’єкт, і відновлювальні роботи на цій локації тривають.

Подачу тепла в ці частини районів поки не розпочинають. Про відновлювальні роботи повідомив міський голова.

Житлові будинки підключатимуть пізніше. Початок подачі тепла до житлового фонду визначатимуть з огляду на середньодобову температуру повітря.