Київ: поліція встановила місцеперебування п’ятимісячної дівчинки

«Я не знаю, де зараз моя дитина і чи все з нею гаразд», — написала громадська активістка Оксана Хомей. Вона заявила, що батько 8 листопада силою забрав їхню п’ятимісячну доньку Анну та поїхав із нею; поліція Києва встановила місцеперебування дівчинки й з’ясовує обставини події.

Як розвивались події

8 листопада, за словами Хомей, Аркадій Сусло забрав дитину та поїхав разом із двома іншими людьми. Активістка стверджує, що чоловік відштовхнув її, посадив доньку в автомобіль і відтоді не відповідає на телефонні дзвінки. Того ж дня мати звернулася до правоохоронців. За її словами, заяву зареєстрували за номером ЄО № 97149, а також відкрили кримінальне провадження і зафіксували обставини ймовірного домашнього насильства. Хомей повідомила, що свідком інциденту був сусід, який надав поліції свідчення. Вона також заявила, що має акт обстеження житлових умов від органу опіки Шевченківського району та довідку ОСББ. За її словами, документи підтверджують, що донька постійно жила з нею. Мати розповіла, що з 6 вересня 2026 року проживає окремо від батька дитини через, як вона стверджує, систематичне психологічне домашнє насильство. Водночас поліція Києва повідомила про встановлення місцеперебування дівчинки; правоохоронці з’ясовують інші обставини.

У дописі активістка зазначила, що батько дитини працює в EPAM Ukraine. Після того, як користувачі соцмереж почали позначати компанію в коментарях, вона відповіла, що безпека та здоров’я дитини є найважливішими, а насильство й порушення закону неприпустимі.

В EPAM Ukraine додали, що з’ясування обставин стосунків батьків і встановлення місцеперебування дитини належить до компетенції правоохоронців. Компанія заявила про готовність співпрацювати з ними та структурами із захисту дітей у межах закону.

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Хомей просить повідомляти поліцію, якщо комусь відоме місцеперебування доньки. За її словами, вона хоче переконатися, що дитина в безпеці, та повернути її до місця постійного проживання.