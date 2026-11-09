Київ провів зустріч на підтримку трьох політв’язнів

У Києві до 10-ї річниці затримання журналістів Дмитра Штиблікова й Олексія Бессарабова провели публічну розмову про українських політв’язнів. Разом із ними в окупованому Севастополі російські силовики затримали військового пенсіонера Володимира Дудку; усі троє залишаються в російській неволі.

Терміни ув’язнення та стан журналістів

Дмитра Штиблікова затримали у 2016 році. Після першого п’ятирічного терміну, який він відбув у 2021 році, його не звільнили, а відкрили нову справу про «державну зраду».

У квітні 2022 року суд у Ростові-на-Дону засудив Штиблікова до 19 років і 6 місяців позбавлення волі. Він перебуває в Омську, має важку гіпертонію та позбавлений медичної допомоги.

Олексія Бессарабова та Володимира Дудку у квітні 2019 року засудили до 14 років колонії суворого режиму кожного.

За інформацією правозахисників, Бессарабов перебуває в Ульяновській області РФ. Під час етапування він зазнав жорстокого поводження, а також має серйозні проблеми із серцем і шлунком.

«Репортери без кордонів» закликали Росію негайно звільнити журналістів і повідомили, що в російських тюрмах незаконно утримують щонайменше 27 українських медійників.

Російська ФСБ звинуватила затриманих у «підготовці диверсій» за завданням української розвідки. Міністерство оборони України одразу спростувало ці звинувачення.

Під час зустрічі голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник та очільниця МІПЛ Тетяна Катриченко заявили, що справи про «диверсії», які окупанти застосовували в Криму, згодом стали системною практикою Росії на новоокупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя. Штибліков і Бессарабов працювали журналістами журналу «Чорноморська безпека».