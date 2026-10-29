Київ: ранкові тарифи на таксі залишилися високими

Поїздка з Осокорків до Майдану Незалежності рано-вранці 29 жовтня коштувала від 753 до 799 гривень у базових тарифах Uklon і Bolt. У преміальному сегменті ціна становила 1200–1600 гривень. Після підписання меморандуму про обмеження зростання тарифів вартість поїздки в годину пік не знизилася.

О 10:00 аналогічний маршрут у цих сервісах коштував від 470 гривень. Це було дешевше, ніж уранці, але дорожче, ніж в інший час доби. Найвищі ціни зафіксували під час ранкового пікового навантаження.

Скільки коштувала поїздка в годину пік

Ранковий тариф у четвер був таким самим, як тижнем раніше — до підписання меморандуму. Документ передбачає, що сервіси не мають підвищувати ціну більш ніж на 75% від базового тарифу. Водночас із наведених сум неможливо визначити, що саме вважають базовою ціною для поїздки за 800 гривень.

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Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко прокоментував ситуацію в Telegram: «Мені здається, що премʼєра трошки з тим меморандумом підставили. Так буває, пане прем’єр».

Як обмеження може вплинути на кількість водіїв

Одним із чинників високих тарифів названо нестачу автомобілів за підвищеного попиту. За даними Bolt, під час тривалих повітряних тривог кількість замовлень у Києві зростає на 30–50%. У такі періоди до роботи долучаються й водії, які зазвичай не працюють у таксі.

За поясненням у матеріалі, обмеження тарифу може зменшити кількість водіїв на лінії, а тривале очікування в заторах за обмежену суму — спонукати частину з них завершити роботу. Також водії можуть перевозити пасажирів поза застосунками, де немає тарифної «стелі» й контролю. У Telegram уже діє спільнота «Підкину в тривогу», в якій понад 8 тисяч учасників.

27 жовтня Мінінфраструктури та Мінекономіки підписали меморандум із Bolt, Uklon, Uber та OPTI. Він стосується обмеження зростання цін на поїздки в Києві під час повітряних тривог і перебоїв у роботі громадського транспорту.