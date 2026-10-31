Київ: у Голосіївському районі під час пожежі загинув чоловік
У Голосіївському районі Києва під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік. Загоряння сталося вночі 31 жовтня на вулиці Анатолія Лупиноса, а вогонь охопив 150 кв. м.
Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку «101» о 04:18. Після прибуття рятувальники встановили, що горить одноповерховий приватний житловий будинок.
Під час гасіння пожежі в будинку виявили тіло чоловіка. О 04:44 загоряння локалізували, а о 05:12 повністю ліквідували; на місці працювали 13 рятувальників і три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Головне управління ДСНС України у м. Києві повідомило, що причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Що встановили на місці пожежі?
Вогонь виник в одноповерховому приватному будинку. Рятувальники виявили загиблого чоловіка під час гасіння, а площа пожежі становила 150 кв. м.
Пожежу спершу локалізували о 04:44, а за 28 хвилин повністю ліквідували. Для роботи залучили 13 рятувальників і три одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Як убезпечити приватний будинок від пожежі?
Пожежі в житлових будинках можна попередити, дотримуючись правил безпеки. Перед опалювальним сезоном потрібно перевіряти електропроводку й опалювальні прилади, а також установити автономний димовий датчик у кожній кімнаті.
- Тримати шлях до виходу вільним від меблів та речей.
- Не залишати без нагляду свічки, обігрівачі й відкритий вогонь.
- Мати вдома вогнегасник і знати, де він розташований.
- Не підключати до однієї розетки кілька потужних приладів.
- Вимикати електроприлади, виходячи з дому.
- Не намагатися самостійно гасити масштабну пожежу замість виклику рятувальників.
Якщо помітили загоряння або відчули запах диму, слід телефонувати 101. У разі небезпеки також можна звернутися за єдиним номером екстрених служб 112.