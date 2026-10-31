Київ: у Голосіївському районі під час пожежі загинув чоловік

У Голосіївському районі Києва під час пожежі в приватному будинку загинув чоловік. Загоряння сталося вночі 31 жовтня на вулиці Анатолія Лупиноса, а вогонь охопив 150 кв. м.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку «101» о 04:18. Після прибуття рятувальники встановили, що горить одноповерховий приватний житловий будинок.

Під час гасіння пожежі в будинку виявили тіло чоловіка. О 04:44 загоряння локалізували, а о 05:12 повністю ліквідували; на місці працювали 13 рятувальників і три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

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Головне управління ДСНС України у м. Києві повідомило, що причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Що встановили на місці пожежі?

Вогонь виник в одноповерховому приватному будинку. Рятувальники виявили загиблого чоловіка під час гасіння, а площа пожежі становила 150 кв. м.

Пожежу спершу локалізували о 04:44, а за 28 хвилин повністю ліквідували. Для роботи залучили 13 рятувальників і три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Як убезпечити приватний будинок від пожежі?

Пожежі в житлових будинках можна попередити, дотримуючись правил безпеки. Перед опалювальним сезоном потрібно перевіряти електропроводку й опалювальні прилади, а також установити автономний димовий датчик у кожній кімнаті.

Тримати шлях до виходу вільним від меблів та речей.

Не залишати без нагляду свічки, обігрівачі й відкритий вогонь.

Мати вдома вогнегасник і знати, де він розташований.

Не підключати до однієї розетки кілька потужних приладів.

Вимикати електроприлади, виходячи з дому.

Не намагатися самостійно гасити масштабну пожежу замість виклику рятувальників.

Якщо помітили загоряння або відчули запах диму, слід телефонувати 101. У разі небезпеки також можна звернутися за єдиним номером екстрених служб 112.