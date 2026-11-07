Київ: у музеї «Чорнобиль» презентували CHORNOBYL40

У Національному музеї «Чорнобиль» у Києві представили міжнародний мистецький проєкт CHORNOBYL40. У виставці, що триватиме до 12 листопада, зібрали роботи 40 митців із 19 країн.

Експозиція об’єднує відео, інтерактивні інсталяції та твори з використанням VR і XR, штучного інтелекту, 3D-технологій і просторового звуку. Проєкт створили на перетині сучасного мистецтва, науки й технологій; після київського показу він вирушить до Берліна, Тулузи та Мадрида.

Під час підготовки автори протягом двох місяців працювали з архівами, свідченнями ліквідаторів і мешканців Прип’яті та спілкувалися з науковцями. Серед представлених робіт — VR-історія про жінку, яка не залишила свій дім після катастрофи, і віртуальний простір, створений на основі 3D-сканів французьких атомних електростанцій.

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Виставка відкрилася у пошкодженому музеї

Презентація стала першим публічним заходом музею після російського удару, який завдав будівлі значних руйнувань. Для експозиції використали залу, що вціліла. «Ми прийняли принципове рішення — не зупинятися, попри значні руйнування музею», — сказала генеральна директорка музею Віталіна Мартиновська.

У музеї провели візуальне й інструментальне обстеження, встановили тимчасову захисну систему з модульних риштувань і тентове накриття та відновлюють опалення у вцілілій частині будівлі. Після пошуково-рятувальних робіт вдалося знайти майже всі експонати: втрачено десять предметів з експозиції етнографії Полісся. У музеї кажуть, що цю частину зможуть відновити після відновлення роботи закладу.

CHORNOBYL40 реалізує ГО «Європейський інститут Чорнобиля» за підтримки Українського культурного фонду та програми ЄС «Креативна Європа», у співпраці з музеєм і партнерами з Франції, Німеччини та Іспанії. Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією. Музей розташований у Києві, у провулку Хорива, 1.