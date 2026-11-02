Київ увійшов до шести найтепліших жовтнів за час спостережень

У жовтні середньомісячна температура повітря в Києві становила +11,8 °C. За весь період метеорологічних спостережень, який ведуть із 1881 року, цей місяць посів шосте місце серед найтепліших.

Температура та опади в жовтні

Середня температура була на 3,2 °C вищою за кліматичну норму.

Найхолоднішим днем стало 28 жовтня: під ранок повітря охололо до +5,3 °C.

Найтеплішим було 8 жовтня, коли температура піднялася до +24,2 °C.

На проспекті Науки випало 56 мм опадів — 122% місячної норми.

Показники навела Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського в дописі у Facebook. Дані про мінімальну й максимальну температуру зафіксувала об’єднана гідрометеорологічна станція Київ.

У вересні середня температура в столиці також перевищила норму — на 1,4 °C. У жовтні опадів було більше за кліматичну норму: на проспекті Науки зафіксували 56 мм дощу.