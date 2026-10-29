Київ: Зеленський не знайшов охочих очолити спецкоманду

Близько десяти управлінців, яких розглядали для роботи з проблемами столиці, не захотіли очолювати спеціальну команду. Про це після неформальної зустрічі Володимира Зеленського з журналістами 28 жовтня написав головний редактор видання «Главком» Микола Підвезяний, який входить до президентського пулу.

Найемоційнішою частиною розмови була підготовка Києва до зими та виконання Плану стійкості. Зеленський заявив, що місто не впоралося з підготовкою, а план виконали не повністю. Міський голова Віталій Кличко назвав заяви про неготовність столиці маніпуляцією та сказав, що не розуміє, звідки президент і прем’єр-міністр отримали таку інформацію.

Що пропонували змінити в управлінні Києвом

Зеленський навів за приклад Харків, де міська й обласна влади працюють разом.

Президент попросив прем’єра зібрати «спеціальний кабінет для Києва – із сильних менеджерів із бізнесу та державного управління».

Серед можливих керівників називали Василя Малюка, Олександра Кубракова, Володимира Гройсмана та Сергія Сухомлина.

Зеленський вважав, що Кличко мав би сам звертатися до досвідчених управлінців, а не чекати ініціативи президента.

За словами Підвезяного, Зеленський запевняв, що не має особистих претензій до Кличка, але критикував міського голову за підготовку до загроз. Журналіст написав у дописі у Facebook, що охочих брати на себе відповідальність не знайшлося.

Раніше ми писали: Суд постановив стягнути з постачальника майже 1,5 млн грн

У Києві з вересня виникали проблеми з електро- та водопостачанням, захистом критичної інфраструктури й мостами. Водопостачання належить до міських повноважень, однак «Київводоканал» — приватна компанія, яка підпорядковується рішенням Ради оборони Києва. Закупівлю альтернативних джерел живлення для насосів компанія провела у вересні 2026 року, а завершення робіт очікується у березні 2027-го. Електропостачання залежить від об’єднаної енергосистеми, якою управляє «Укренерго».

КП «Київтеплоенерго» керує ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За словами Кличка, по цих об’єктах цьогоріч завдали майже 50 ракетних і дронових ударів; над важливими об’єктами будують захист другого рівня. Водночас тодішній голова Нацагентства з відновлення Сергій Сухомлин заявляв, що накрити ТЕЦ такими укриттями неможливо. План стійкості Києва затвердили на засіданні РНБО 5 серпня, приблизно через місяць після заклику Кличка скликати Раду.