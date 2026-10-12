Київмедспецтранс закупить оливи на 1,657 млн гривень

«Кінцевий строк подання пропозицій — 26 жовтня 2026 року», — зазначено в оголошенні закупівлі. КНП «Київмедспецтранс» оголосило торги на придбання олив, мастила та проникаючої змазки для потреб підприємства.

Які матеріали планують придбати

Очікувана вартість закупівлі становить 1,381 млн гривень без ПДВ, або 1,657 млн гривень з ПДВ. Загалом підприємство планує придбати 3 275 літрів олив, 40 кг мастила та 100 одиниць проникаючої змазки. Фінансування передбачене з бюджету Києва.

Найбільші обсяги в переліку — моторні оливи: 1 248 літрів SAE 5W-30, 932 літри SAE 0W-30, 624 літри SAE 10W-40 та 140 літрів SAE 15W-40. Також закуплять 140 літрів трансмісійної, 100 літрів індустріальної, 45 літрів гідравлічної та 40 літрів компресорної оливи, а ще 6 літрів моторної оливи без зазначеного класу.

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Продукцію мають доставити на вулиці Куренівську, 16-В, та Дегтярівську, 25. Переможця торгів визначатимуть лише за ціною; забезпечення тендерної пропозиції становить 41,43 тис. гривень.

Поставку мають завершити до кінця листопада

Кінцевий строк подання пропозицій — 26 жовтня 2026 року, аукціон запланований на 27 жовтня. Поставити закуплену продукцію потрібно до 30 листопада 2026 року.

Закупівля охоплює моторні, трансмісійні, індустріальні, гідравлічні й компресорні оливи, а також мастило та проникаючу змазку. В оголошенні вказано загальний обсяг кожної категорії та умови постачання на дві адреси підприємства.