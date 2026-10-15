Київміськбуд визначив етапи робіт для 24 житлових комплексів

Інвесторам 24 житлових комплексів повідомили про заплановані етапи та терміни будівельних робіт, а громадськість мають регулярно інформувати про перебіг будівництва. Ці питання обговорили 14 жовтня на робочій нараді за участю міського голови Віталія Кличка.

Що обговорили на нараді

У зустрічі взяли участь керівництво ПрАТ «ХК «Київміськбуд», голова та члени наглядової ради, члени правління компанії, представники ініціативних груп інвесторів і підрядних організацій. Учасники розглянули виконання антикризового плану, фінансово-економічний стан підприємства та роботи на будівельних майданчиках.

Керівник Київміськбуду Валерій Засуцький доповів про стан кожного житлового комплексу та визначив заплановані етапи й терміни робіт. За його словами, компанія встановила конкретні терміни виконання робіт до кінця року, а на нараді були присутні основні підрядники та субпідрядники.

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Місто продовжує антикризовий план

Віталій Кличко заявив, що місто розробило дорожню карту виходу компанії з кризи й продовжує її виконувати. Він визнав, що на окремих етапах можливі відхилення від запланованих термінів. “Ми розробили дорожню карту та інформували кожного про наші кроки. Слід зазначити, що ми рухаємося за наміченим планом. Можливо, десь є незначні відхилення за термінами, але ми йдемо чітким курсом, аби реалізувати все заплановане”, – зазначив міський голова.

Кличко також наголосив: “Для міста Києва це принципове питання – у жодному разі не залишити інвесторів наодинці з проблемами”. Голова наглядової ради Київміськбуду Петро Пантелеєв відзначив необхідність прозорого діалогу з інвесторами та збереження темпів розв’язання проблемних питань будівництва.

Водночас відновити роботи на всіх об’єктах наразі неможливо: частина проходить камеральну обробку та детальний аудит. Засуцький сказав: “Хочу чітко доповісти, що саме буде зроблено до кінця року і як цей план буде виконано. На нараді присутні наші основні підрядники та субпідрядники, які можуть це підтвердити. Можете фіксувати: є конкретні терміни для кожного етапу”.

За підсумками зустрічі учасники погодили подальші спільні дії, взаємодію з ініціативними групами інвесторів і регулярне інформування громадськості про стан будівництва кожного з 24 житлових комплексів.