Київрада продовжила договори на МАФи без нових конкурсів

62 депутати Київради підтримали продовження інвестиційних договорів на розміщення малих архітектурних форм у столиці. Підприємці зможуть працювати за попередніми умовами ще два роки, без проведення нових конкурсів.

Рішення ухвалили за проєктом №592 на останньому пленарному засіданні. Договори вже продовжували у 2024 році, посилаючись на воєнний стан. За твердженням авторів заяви, значна частина МАФів, яких стосується рішення, належить до мережі «Київхліб».

Інші підприємці, за інформацією авторів заяви, мають брати участь у конкурсах через Prozorro та щомісяця сплачувати десятки тисяч гривень за право розміщувати свої об’єкти. Продовження чинних договорів без нових конкурсів стало підставою для заперечень з боку профільних структур Київради та КМДА.

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Департамент економіки та інвестицій КМДА не підтримав проєкт, а юридичне управління Київради повернуло його без погодження. За інформацією авторів заяви, ці структури попередили про можливе порушення конкурентного законодавства та принципів конкурсного відбору.

Також продовження договорів може скоротити надходження до бюджету столиці. Департамент економіки та інвестицій КМДА заявив, що залишає за собою право оскаржити рішення в суді.

Голова комісії Київради з питань підприємництва Ваган Товмасян заявив, що міський голова Віталій Кличко не направив проєкт на розгляд його комісії, а передав документ до Бюджетної комісії. За твердженням авторів заяви, голова цієї комісії Андрій Вітренко підтримував проєкт під час голосування. З першої спроби депутатам не вистачило голосів, але після повернення до питання рішення підтримали 62 депутати.

Автори заяви звернули увагу, що серед ініціаторів проєкту немає представників партії «УДАР», водночас депутати від команди міського голови забезпечили більшість голосів. Рішення порушило питання рівності умов для підприємців, прозорості розміщення МАФів і можливих втрат міського бюджету.